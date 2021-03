Las 3 Ts polémicas, El Tungsteno

Por: Luis Eduardo Forero Medina

En inglés, tantalio, estaño y wolframio se traducen como tantalum, tin y tungsteno, también conocido como wólfram; del que China se posiciona como el mercado más grande de este material, identificado como “minerales de sangre” con el aluminio, oro y tantalio; en la mira a convertirlos en minerales “limpios” tanto en Norteamérica como en la Unión Europea, donde desde 2010 y 2021 respectivamente, se exige a los importadores el “deber de diligencia”, es decir demostrar que las piedritas no provienen de conflictos en cualquier parte del mundo.

El tungsteno, fue descubierto en el siglo XVIII en la localidad vasca de Bergara, por los hermanos Fausto y Juan José Elhuyar; éste último se desempeñó como director de minas en Colombia, donde entabló amistad con el naturalista gaditano José Celestino Mutis, señalaron en Coversation U.S. Su símbolo químico es W, es un elemento natural, no se encuentra en forma de metal puro, en la naturaleza està en rocas, y en el suelo en forma de minerales; es difícil de reemplazarlo; es uno de los metales más pesados, es una de las sustancias más fuertes de la naturaleza, solo el diamante lo supera; es enormemente denso, de allí deriva su nombre, del sueco tung sten, piedra pesada; su coeficiente de expansión térmica es la más baja de los metales y tiene la presión de vapor más baja de todos; es el que mejor aguanta el calor, de este material son las bombillas incandescentes, y lo lleva la mayoría de la población, en un bolígrafo o móvil; en el primer caso en la punta del esfero, en el segundo, los teléfonos móviles timbran y vibran gracias al wolframio. Por eso y muchas cosas más, al tungsteno todo el mundo lo quiere; fue utilizado en las dos Guerras Mundiales (1914- 1918 y 1939-1945) para balas y municiones y blindaje. “Si se les añade tungsteno a los misiles, atraviesan el acero y no necesitan ni de explosivos para devastar” (Justin Rowlatt, BBC). Su uso más destacado es en la fabricación de los metales duros; por esa razón más de la mitad de tungsteno, es empleado en las industrias aeronáutica, automotriz y mecánica en términos de consumo de carburos cementados. Otra proporción se dirige a la industria del acero, armamento, la ortodoncia y minería, para taladros; en la parte de los tubos de rayos X donde se generan los rayos X; aleado con el acero se utiliza en herramientas de corte para trabajar el acero y otros metales, y para cortar piedras, en moldes, placas de circuitos, maquinaria pesada, plantas de producción de energía y trenes. Wolfram traduce en alemán, baba o espuma de lobo.

Además de China que concentra un 85 por ciento de la producción global, otros países fabricantes de tungsteno son Canadá, Portugal, Ruanda, Rusia, Vietnam y Bolivia; país suramericano otrora el principal productor de wolfram del hemisferio occidental, y actualmente con centenares de unidades de explotación de tungsteno y donde predomina la minería corporativizada como prácticamente el único productor a nivel nacional. La producción en Bolivia es a cielo abierto en la Mina Chojlla, que cumplirá ciento diez años de operación, ubicada en el municipio de Yanacachi de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. Pese a esa inmensa riqueza, no hay ningún municipio de Bolivia que no tenga hogares en extrema pobreza, señala Lykke E. Andersen. Algunos de los usos del tungsteno, según la Unidad de planeación minero energético, incluyen el lastre en aviones, palos de golf y munición perforadora de blindaje y aplicaciones eléctricas y electrónicas. “De los yacimientos bolivianos proceden los cristales de wolframita más hermosos y más grandes del mundo” (Informe, Las grietas del wólfram – tungsteno en Bolivia). Por muchos años el precio del tungsteno que se exporta se señala por el precio que rige en Londres en el momento en que se embarca el mineral o llega a su destino. En Colombia ha operado o funciona la mina de tungsteno de Cerro Tigre, a escasa distancia del río Inírida, en la Reserva Nacional Natural Puinawai; que en 2013 era explotada por grupos al margen de la ley, y su ubicación escapaba a las autoridades de Colombia en esa época, según ellas mismas, como sucede presumiblemente ahora por la dificultad de acceder a la mina. De acuerdo a la Agencia Nacional de Minería, uno de los tipos de mineral que hay en Colombia, es el volframio que, en los años 2012, 2014, 2015 y 2016 se produjo en los departamentos de Guaviare, Vichada y Caquetá. A 2018, en el RUCOM ((El Registro Único de Comercializadores de Minerales), hay publicados 3 títulos mineros asociados a Wolframio; todos están en el estado “Título vigente – en ejecución”. Por el mineral del que lo sacaron, se llama wolframio y por la piedra pesada que fue la materia prima de la que se sacó su cal, se le conoce como tungsteno. Conforme a la Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades (ATSDR), “Usted puede estar expuesto a bajos niveles de tungsteno al respirar aire o consumir alimentos que contienen tungsteno.” Se habla de casos de estafas en los que barras de tungsteno son presentadas como lingotes de oro.

