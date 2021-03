WhatsApp trae novedades en sus futuras actualizaciones

En la actualización más reciente de WhatsApp, la compañía estadounidense señaló que trae nuevas funciones para iPhone, pero no será compatible con todas las referencias.

Mediante su página de soporte, afirmó que esta app funcionará en celulares Apple que tengan un sistema operativo superior o igual al iOS 10. Los que tengan iOS 9 tendrán una versión antigua y poco a poco irán perdiendo funcionalidades de la aplicación como lo son el iPhone 4s y el iPhone 5.

Por otro lado, se revelaron nuevos detalles de los audios y sus tres modalidades. WabetaInfo confirmó que WhatsApp está desarrollando tres velocidades de reproducción diferentes para mensajes de voz. Las posibilidades para esto pueden ser: ‘1.0 X’, ‘1.5 X’ y ‘2.0 X’, siendo esta última la opción la más veloz.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021