Tenga el cuenta el pico y placa para esta semana

Se aproxima Semana Santa y muchos aprovechan para tomar un descanso del estudio y el trabajo, unos salen y otros entran a la capital de la República para disfrutar. Pero tenga en cuenta el Pico y Placa para esta semana y evite pagar $438.000 por incumplir esta norma.

Para este puente festivo, la alcaldía de Soacha decretó medida de pico y placa para el retorno de viajeros a través de la Autopista Sur en sentido Girardot-Bogotá. La medida tendrá vigencia el 21 y 22 de marzo a partir del medio día.

Esto quiere decir que antes de las 12:00m podrá ingresar cualquier vehículo sin ninguna restricción. Entre las 12:00m y las 4;00pm podrán circular los vehículos con placa terminada en número par y de 4:00pm a 8:00pm los de placa terminada en número impar. Después de esta hora se levanta la medida para la libre circulación de vehículos.

Recuerde que el 22 de marzo es el lunes festivo de San José y trae modificaciones en la movilidad distrital de la siguiente manera:

Lunes 22 de marzo: NO APLICA POR SER FESTIVO

Martes 23 de marzo: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Miércoles 24 de marzo: 0 – 2 – 4 – 6 – 8

Jueves 25 de marzo: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Viernes 26 de marzo: 0 – 2 – 4 – 6 – 8

Horario de aplicación de pico y placa entre lunes 22 de marzo y viernes 26 de marzo

Horario de la mañana: 6:00 a.m. a 8:30 a.m.

Horario de la tarde: 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

RECOMENDACIONES:

• Revise el estado técnico-mecánico del vehículo.

• Tenga kit de carretera y la documentación al día del vehículo.

• Asegúrese de que todos lleven puesto correctamente el cinturón de seguridad.

• Planifique la mejor ruta con ayuda de aplicaciones para prevenir cualquier tipo de imprevisto.

• Mire el estado de las carreteras, así tendrá un viaje seguro y sin contratiempos.

• Evite las maniobras riesgosas como los sobrepasos o el tránsito por vías o sentidos no autorizados.

• Evite el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención.

• No use ningún elemento tecnológico que afecte su concentración al momento de conducir.

• Realice pausas después de conducir durante más de dos horas. Camine un poco y estire los músculos.

• Madrúguele al plan éxodo y retorno. Tome buses intermunicipales en sitios autorizados y no use transporte ilegal porque no cuentan con los seguros autorizados en caso de presentarse un siniestro vial.

• Atienda las normas de tránsito para garantizar su seguridad y reducir el riesgo de cualquier tipo de siniestro vial.

• No ingresar a la calzada de TransMilenio a menos que las autoridades de tránsito la habiliten.