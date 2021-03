Con el 79% de efectividad la vacuna AstraZeneca previene el Covid-19

La Universidad de Oxford expresó por medio de un comunicado, los resultados obtenidos en estudios realizados con la vacuna AstraZeneca, que mostró un 79% de eficacia en enfermedades sintomáticas y un 100 % de eficacia contra enfermedades graves.

El estudio se realizó con más de 32.000 voluntarios de todos los grupos de edad, que recibieron dos dosis estándar de la vacuna AstraZeneca en un intervalo de cuatro semanas, en países como Estados Unidos, Chile y Perú. También se sumaron datos recogidos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Lo resultados fueron el 79% de efectividad previniendo el Covid-19 sintomático y ofrece protección del 100 % ante la enfermedad grave y hospitalización.

