REFLEXIONES PARA SEMANA SANTA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

(Del 22 de marzo al 4 de abril)

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (334)

SEMANA PARA SANTOS Y NEMO SANCTORUM

Es la primera y ojalá la única Semana Santa en la que el mundo que la celebra pasará con limitaciones para compartir en público. Los gobernantes no ha logrado el punto de equilibrio para mantener activa la vida y la economía y las personas no hemos aprendido a comportarnos como lo exigen las circunstancias.

Si todos cumpliéramos los protocolos que llaman de bioseguridad que son elementales: 1) Distanciamiento social. 2) Uso correcto de tapa nariz y boca. 3) Distanciamiento social. 4) Cuidados integrales de las persona, seguramente los desastres de la economía, la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza, el rebusque, el incremento de los delitos contra la propiedad serían menores.

Pero la realidad es otra. Amigas y amigos lectores, hagan su balance y compartan sus experiencias y las de sus familiares y amigos para que se tomen los correctivos del caso. Es tiempo todavía si asumimos que nos queda un año o tal vez más de privaciones.

ENTRE TODOS SALDREMOS ADELANTE

“De la pandemia podemos salir todos si nos unimos y aportamos según nuestra capacidad. No podemos ser egoístas.” Este mensaje lo he compartido vía WhatsApp y he recibido muchas caritas. ¿Uds. amables lectores que opinan del mensaje?

Y ese aporte debe ser colectivo. Los gobernantes gobernando sin insultos ni buscando furruscas. Ir sobre la marcha aprendiendo y corrigiendo lo que vaya saliendo mal. Es explicable que se hayan cometido errores. Por supuesto. No estábamos preparados para semejante desafío. Los ciudadanos cuidando con especial esmero lo que tenemos. Dando prioridad a lo necesario para preservar la vida y la industria y la economía.

TIEMPO DE REFLEXION

Quienes creemos en una fuerza superior que nos apoya para sobrevivir tendremos la oportunidad para renacer y corregir todo lo corregible. Pocas cosas se resisten a cambiar.

1) Priorizar los gastos. Hay que ser cautos. Cero despilfarro.

2) Cuidar la familia. Al final es lo único que tenemos. Los padres apoyan a sus hijos y los hijos a sus padres y todos a la familia extensa. Ante todo amor y comprensión y en cuanto se pueda ayuda material.

3) Cero busca pleitos. No hay tiempo para buscar peleas y menos para desafíos a muerte. Horrorizan las noticias día a día sobre muertes absurdas. Si no eres mía no eres de nadie y te mato. Locura al máximo. Si no me dejas delinquir te mato. Enfermos mentales pero no inimputables. Y la cuenta sigue en abundancia.

4) Dejar la idea de que gritando se pueden solucionar los problemas y menos gritando con insultos y groserías.

5) Perdonar y olvidar lo que nos causa daño. Las adicciones se pueden dejar a un lado. Se necesita voluntad sin descanso y al final se logra abandonar la adicción.

6) En la vida en familia el tema de los afectos es muy difícil de manejar. Deje todo lo que sea dañino y no se exponga. La mayoría de las veces son espejos engañosos. Te atraen y te dejan abandonado en el peor de los sitios.

7) Busquemos las principales formas de ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Si nos lo proponemos lo lograremos.

8) Estudiar, mejor preparación, mejor alimento intelectual nos dará mejores condiciones de vida. Ensayemos y veremos buenos frutos.

Dejo a su consideración la siguiente propuesta de canción. Invito a que le pongan música positiva, que agrade, que nos de fuerzas y ganas para vivir. Gracias a quienes se lancen a cantarla. Si hay que hacer ajustes para acomodarla a la melodía no duden en presentar opciones. Gracias y bendiciones.

NO DESTAPE LA NARIZ

No destape la nariz

Ni desproteja la boca

Porque sin nariz, ni boca

No podrá saber a qué le saben

Las cosas que Dios le ha dado

Para contento vivir.

Oiga mi buen hermano:

Si quiere vivir más años

Para tomar sus politas

Y compartir con su esposa

Y con sus hijos feliz,

No destape la nariz

Ni desproteja la boca

Porque sin nariz, ni boca

No podrá saber a qué le saben

Las cosas que Dios le ha dado

Para contento vivir.

Tampoco sentirá el gran gusto

Del anís y las cervezas,

O mejor del cuerpo el vino,

Los que hacen buenos amigos

Y le dan valor y fuerza

Para hacer bien su trabajo,

Y la mente le despejan

Para dar de amor mensajes

A su vida y su familia

Y con cariño cantar,

Como esta canción que canto

Para pedir a mi gente

Que cuiden su cuerpo y mente

Protegiendo su cabeza

Sus manos y hasta sus pies.

No destape la nariz

Ni desproteja la boca

Porque sin nariz, ni boca

No podrá saber a qué le saben

Las cosas que Dios le ha dado

Para contento vivir.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

En estos 15 días venideros decidamos cultivar la paz en nuestras familias y decidamos por CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.

Dios mediante regreso el próximo 5 de abril

Bogotá, del 22 de marzo al 4 de abril de 2021

