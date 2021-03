Las cinco lecciones que deja la pandemia a la industria Inmobiliaria

El año 2020 sirvió a las empresas para reaccionar a los desafíos que se presentaron. Sin embargo, no es posible seguir operando como lo veníamos haciendo y esperar mejores resultados. Las inmobiliarias y los corredores inmobiliarios debemos transformarnos ahora y aprovechar las oportunidades y desafíos en un entorno cambiante” afirman directivas de Century 21 en Colombia.

Lección #1. Aceleración digital

2021 es el año para la disrupción. La transformación digital es ahora fundamental y necesaria para que las organizaciones impulsen su crecimiento.El sector inmobiliario atraviesa una vertiginosa digitalización. La supervivencia de las actuales inmobiliarias en los próximos años dependerá de su capacidad para satisfacer los cambios en las demandas de los clientes, que han evolucionado significativamente a la tecnología a raíz de la pandemia, para lo anterior deben adoptar nuevas plataformas en la nube para operar de manera ágil, segura y al menor costo. Esto no solo representa un cambio en las inversiones en tecnología , sino también una profunda evolución en la mentalidad de las inmobiliarias más tradicionales. El desafío después de la “nueva normalidad”, se centra en impulsar la disrupción y la digitalización

Lección #2. Competitividad

Las Inmobiliarias formales y personas independientes que operan en esta industría, ahora saben que su competencia no son otras inmobiliarias ni otros colegas independientes, sino que hay nuevos proveedores de servicios inmobiliarios: Empresas de tecnología como los portales inmobiliarios que están ampliando sus portafolios para que los propietarios no tengan que recurrir a una inmobiliaria ni a un intermediario inmobiliario, Grandes proptechs internacionales bajo el concepto de “inmobiliarias digitales” como (Quinto Andar, Homie, Alquilando, etc ) que muy pronto estarán en Colombia, Proptechs nacionales como (La haus, Aptuno, Habi, entre otros) con grandes inversiones enfocadas en tecnología, hace que tanto inmobiliarias tradicionales como los demás participantes de esta industría, tengan que alinear sus portafolios para ofrecer también esos servicios en línea, lo cual amerita grandes inversiones en tecnología y marketing.

Lo anterior implicará un reacomodamiento de la industria inmobiliaría en que el beneficiario principal serán los clientes que tendrán un abanico de proveedores inmobiliarios que ofrecen un servicio en linea, eficiente y que con un solo “click” estará conectado a un servicio ágil y disponible las 24 horas. “La atención de clientes de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a Viernes está muerta”, un cliente espera ser atendido cuando él lo necesite, y no limitarse a un horario de atención de la inmobiliaria o asesor inmobiliario.

Lección #3 . Inmobiliarias móviles:

En los próximos meses, las inmobiliarias tendrán que ampliar sus servicios los cuales deben estar disponibles -cada vez más- a través de plataformas móviles. Aplicaciones en línea para: Garantizar el pago de arriendos sin fiador (libranzas), préstamos de libre inversión e hipotecarios y billeteras digitales crecerán en toda latinoamérica. Esto simplificará el acceso de los clientes de las inmobiliairias a productos financieros, que hoy no son fáciles de obtener en la banca tradicional, dado que los bancos no son flexibles y brindan productos más diversos y no especializados en las necesidades de los propietarios, compradores y arrendatarios. Estos nuevos servicios serán proporcionados por proveedores externos, en alianza con las inmobiliarias, enfocandose las inmobilairias en el relacionamiento con los clientes ofreciendoles

Lección #4. Adquisiciones y Fuciones

Se ha observado una “explosión” de nuevas Proptech (Empresas tecnologícas de servicios inmobiliarios), las cuales las grandes inmobiliarias podrían estar absorbiendo para recurrir a esas plataformas en la nube y arquitecturas abiertas para innovar rápidamente.

Las personas que operan independiente en el sector inmobilirio tendrán que unirse o asociarse con las empresas inmobiliarias que estén alineadas con lo anteriormente expuesto.

También habrá una tendencia de inmobiliarias absorbiendo otras inmobiliarias o uniendose a marcas internacionales para unir esfuerzos y disminuír así los costos operativos y recursos de TI, y así poder participar en este nuevo mercado inmobiliario de tecnólogia sin perder el relacionamiento con el cliente.

Lección #5. Oferta de Servicios

Tanto en Colombia como en los demás países la “pandemía” fué un “acelerador digital” este “salto” tecnológico ayuda a las inmobiliarias y a otras plataformas digitales a ofrecer al mercado inmobiliario multiples alternativas de servicio de la mano de la cuarta revolución industrial.

Estos son algunas ofertas de servicios que hoy ya tienen a su dispocisión los clientes de servicios inmobiliarios en Colombia:

Para Propietarios: 1. Puede hoy vender o arrendar en línea su inmueble, definiendo de una manera personalizada los servios individuales que desea tomar 2. Obtener en linea adelanto de sus arriendos futuros sin trámites presenciales. 3. Todos los documentos inherentes para firmar un contrato de arriendo son en línea desde la comodidad de su domicilio. 4. Acelarar el tiempo de arriendo para arrendar un inmueble dado que los arrendatarios potenciales que visiten el inmueble ya están respaldados por un seguro o fianza.

Para Arrendatarios : Puede hoy tomar en arriendo un inmueble sin necesidad de fiador y hacer el trámite 100% de forma digital desde la comodidad de su domicilio actual. O tener una aprobación en linea sin fiador, y luego buscar el inmueble que desea.

Para Compradores : 1.Tener una aprobación en linea para comprar vivienda, y luego buscar el inmueble que desea. 2. Firmar la promesa de compraventa en línea.

Al momento de escribir esta nota el gobierno Colombiano esta lanzando la “notaría digital” en el país, lo cual permitira que los Colombianos podremos adelantar los trámites de forma virtual (entre otros firma de escrituras de venta), nos alegra este gran logro en materia digital para el país.

Conclusión:

En Century 21 Colombia invitamos a la transformación digital que permite agilizar los procesos y elimina trámites presenciales en lo posible, y damos la bienvenida al mercado inmobiliario a las nuevas plataformas digitales nacionales e internacionales, e invitamos a las inmobiliarias actuales a implementar estas tecnologías, pero que también mantengan el relacionamiento con el cliente gran diferencial para mantener los clientes actuales y futuros.

Después del covid-19, el futuro de una inmobiliaria es de las que se atrevan a comportarse como empresas tecnológicas sin perder el relacionamiento con los clientes. El negocio inmobiliario es de relaciones y la tecnología es nuestro gran aliado para lograrlo. La innovación debe centrarse en el cuidado de nuestros clientes, y los desafíos se focalizarán en su conocimiento detallado, en el uso de inteligencia artificial para la interpretación de datos y así ofrecer cada vez un mejor servicio.

Los grandes beneficiados en primera instancia serán los clientes que tendrán a su disposición empresas modernas con un abanico de servicios personalizados de acuerdo a sus necesidades, y en que puedan acceder fácilmente a estos servicios inmobiliarios.

Y los segundos beneficiarios es la industria inmobiliaria la cual Moderniza su servicio y mejora la oferta de servicios con empresas que marcan una gran diferencia en la atención a los clientes llevando a una percepción de que la actividad inmobiliaria es de profesinalismo tal como es percivida en los países del primer mundo. Como a muchos sectores, esta pandemia obligó a la industria de la salud a reinventarse. Además, encontró la oportunidad que parecía escondida al fondo de la caja de Pandora. Esta había estado siempre al alcance de las manos: el cuidado remoto.