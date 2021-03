Cortes de energía para este miércoles 24 y jueves 25 de marzo en la capital

-–Con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, Enel Codensa hará cortes del servicio eléctrico este miércoles 24 y jueves 25 de marzo en los siguientes sectores de la capital de la República:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 24 DE MARZO DE 2021 – BOGOTÁ

Se realizarán trabajos de mantenimiento en 19 barrios, de los 988 que tiene la ciudad.

BARRIOS UNIDOS

Doce de Octubre

Carrera 38 a Carrera 52 entre Calle 71 a Calle 75

8:15 a.m.

3:45 p.m.

Jorge Eliécer Gaitán

Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 78 a Calle 80

8:00 a.m.

3:30 p.m.

La Merced Norte

Calle 70 a Calle 72 entre Carrera 28 a Carrera 30

2:00 p.m.

4:30 p.m.

Once de Noviembre

Carrera 28 a Carrera 30 entre Calle 71 a Calle 73

8:45 a.m.

1:30 p.m.

La Castellana

Carrera 47 a Carrera 49 entre Calle 93 a Calle 95

9:15 a.m.

3:30 p.m.

BOSA

José María Carbonell

Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 77 a Carrera 79

7:15 a.m.

1:15 p.m.

San Bernardino XVIII

Calle 87 sur a Calle 89 sur entre Carrera 86 a Carrera 88

7:45 a.m.

12:45 p.m.

Villa Anny II

Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur

2:00 p.m.

5:30 p.m.

CIUDAD BOLÍVAR

Villa Gloria

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur

6:45 a.m.

5:30 p.m.

Villas El Diamante

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 sur a Calle 71 sur

6:45 a.m.

5:30 p.m.

KENNEDY

Catalina II

Calle 51 sur a Calle 53 sur entre Carrera 76 a Carrera 78

8:15 a.m.

10:15 a.m.

SAN CRISTÓBAL

Buenos Aires

Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 4 sur a Calle 6 sur

10:00 a.m.

1:00 p.m.

Las Brisas

Calle 4 sur a Calle 6 sur entre Carrera 3 a Carrera 5

6:30 a.m.

9:30 a.m.

SANTA FE

Las Cruces

Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 0 a Calle 2

1:30 p.m.

4:30 p.m.

SOACHA

Soacha

Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 0 a Calle 2

7:30 a.m.

12:00 p.m.

Soacha

Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 1 a Calle 3

1:30 p.m.

5:00 p.m.

SUBA

Guaymaral

Autopista Norte Kilómetro 16

7:30 a.m.

4:45 p.m.

TUNJUELITO

Fátima

Calle 49 sur a Calle 51 sur entre Carrera 36 a Carrera 38

8:00 a.m.

5:30 p.m.

USAQUÉN

San Patricio

Calle 108 a Calle 110 entre Carrera 16 a Carrera 18

9:00 a.m.

2:30 p.m.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 25 DE MARZO DE 2021 – BOGOTÁ

BOSA

José María Carbonell

Calle 71 sur a Calle 73 sur entre Carrera 78 a Carrera 80

1:30 p. m.

5:00 p. m.

San Bernardino I

Calle 73 sur a Calle 75 sur entre Carrera 77 a Carrera 79

8:30 a. m.

2:00 p. m.

CHAPINERO

Chicó Norte III Sector

Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 94 a Calle 96

7:00 a. m.

12:30 p. m.

Chicó Norte

Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 91 a Calle 93

9:00 a. m.

5:00 p. m.

El Chicó

Calle 89 a Calle 93 entre Carrera 10 a Carrera 14

9:00 a. m.

5:00 p. m.

CIUDAD BOLÍVAR

Las Acacias

Carrera 18 a Carrera 21 entre Calle 61 sur a Calle 64 sur

6:30 a. m.

6:00 p. m.

ENGATIVÁ

La Estrada

Calle 67 a Calle 69 entre Carrera 68 a Carrera 70

9:15 a. m.

5:00 p. m.

El Cortijo

Calle 79 a Calle 84 entre Carrera 115 a Carrera 119

7:30 a. m.

5:00 p. m.

FONTIBÓN

El Carmen Fontibón

Carrera 110 a Carrera 112 entre Calle 15 a Calle 17

2:00 p. m.

4:00 p. m.

Puerta de Teja

Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 95 a Carrera 97

7:00 a. m.

12:30 p. m.

San Pablo Jericó

Calle 16 a Calle 19 entre Carrera 118 a Carrera 120

8:15 a. m.

4:00 p. m.

PUENTE ARANDA

El Ejido

Carrera 41 a Carrera 43 entre Calle 12 a Calle 18

8:00 a. m.

5:30 p. m.

Industrial Centenario

Calle 12 a Calle 18 entre Carrera 38 a Carrera 43

8:00 a. m.

5:30 p. m.

Santa Matilde

Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 35 a Carrera 37

8:00 a. m.

5:00 p. m.

Santa Matilde

Calle 7 sur a Calle 9 sur entre Carrera 34 a Carrera 36

8:00 a. m.

5:00 p. m.

RAFAEL URIBE URIBE

Arboleda Sur

Calle 46 sur a Calle 48 sur entre Carrera 9 a Carrera 11

7:30 a. m.

1:00 p. m.

Granjas San Pablo

Carrera 11 a Carrera 15 entre Calle 40 sur a Calle 42 sur

10:00 a. m.

5:00 p. m.

Guiparma

Calle 47 sur a Calle 49 sur entre Carrera 9 a Carrera 11

1:30 p. m.

3:30 p. m.

La Resurrección

Calle 41 sur a Calle 43 sur entre Carrera 11 a Carrera 13

6:30 a. m.

9:30 a. m.

SOACHA

Soacha

Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 8 a Carrera 10

7:00 a. m.

12:30 p. m.

SUBA

Ciudad Hunza

Calle 127 a Calle 129 entre Carrera 88 a Carrera 90

8:15 a. m.

12:00 p. m.

TUNJUELITO

Fátima

Carrera 36 a Carrera 38 entre Calle 49 sur a Calle 51 sur

7:30 a. m.

6:00 p. m.

USAQUÉN

San Antonio Norte

Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 179 a Calle 181

1:30 p. m.

5:30 p. m.