Cooperativa pasa de 1.200 a 6.124 créditos digitales

Según la iniciativa gubernamental, Banca de las Oportunidades a septiembre de 2020, cerca de 31.3 millones de adultos tienen productos financieros con alguna entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y de la misma manera, confirmó la existencia 1.8 millones de asociados con vinculación a cooperativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Las cifras son contundentes. El crédito digital llegó para quedarse. Al comparar la cantidad de créditos y el valor desembolsado por Fincomercio, entre noviembre y diciembre de 2019 y el mismo periodo de 2020, las cifras son categóricamente importantes. En 2019 la Cooperativa registró 847 créditos por más de $659 millones de pesos, mientras que, en el mismo periodo de 2020, el número de créditos aumentó a 6.665 por un valor cercano a $7.305 millones de pesos con un crecimiento en las solicitudes de créditos de 687% y valores desembolsados que equivalen a 1008,5%, lo que demuestra que las soluciones digitales cumplieron el sueño de los colombianos de librarse de tanto papeleo.

“Para nadie es un secreto que en el sector solidario, el desarrollo digital no ha sido la principal característica y, conscientes de eso, siempre hemos apostado por ser pioneros en esta área, tanto así que fuimos los primeros en permitir afiliaciones en línea y en ofrecer crédito digital. A un año de tener el producto en el mercado, identificamos las 4 principales razones que llevan a los colombianos a elegir los créditos digitales de Fincomercio sobre otras opciones. Primero, inmediatez en el trámite. Segundo, procesos con documentación básica. Tercero, la agilidad en los desembolsos y la posibilidad de solicitarlo desde cualquier lugar, a través de su celular o computador”, afirma Gloria Gutiérrez, Subgerente Comercial de Fincomercio.

Según los expertos, los créditos digitales están en auge porque el entorno digital permite entregar préstamos de baja cuantía, utilizando el celular o un computador en cualquier momento del día o de la noche, con la ventaja de recibir respuesta en apenas 5 minutos. Aspectos que toman mayor relevancia teniendo en cuenta que el Observatorio eCommerce, señala que el 82% de la población mayor de 15 años, emplea su dispositivo móvil, todos los días de la semana.

Con este producto la cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio, es pionera en el sector solidario en brindar créditos digitales, ágiles, y de fácil acceso a los colombianos, para acceder a préstamos de bajo monto que se encuentran dentro del rango de $200.000 a $5.000.000 con plazos entre 2 y 48 meses.

Cifras del primer año de funcionamiento

Según los resultados de enero 2020 a enero 2021, el top 8 del destino de los créditos solicitados por los colombianos son: apoyo familiar, calamidad, compras generales, mejoramiento de vivienda, gastos personales, pagos de deudas, inversión familiar y arreglo de su vehículo o moto.

Otro aspecto analizado fue la edad de los solicitantes. 35% son personas entre 30 a 40 años, 27% entre 20 a 30 años, 20% entre 40 a 50 años, 10% entre 50 a 60 años, 5% entre 60 a 70, 2% mayores de 70 años y aproximadamente el 1% restante son menores de 20 años. De los cuales, 54% son mujeres y el 46% son hombres.

Con presencia a nivel nacional, Fincomercio determinó que Bogotá, Medellín, Cartagena y Manizales, son las 4 ciudades donde más colombianos solicitan créditos digitales.

“Debido a las restricciones de movilidad, el control de aforo y las cuarentenas sectorizadas, la pandemia contribuyó a acelerar la digitalización de procesos en los que ya veníamos trabajando, eso nos llevó a darle más fuerza a los procesos en línea, encontrando resultados contundentes como por ejemplo, en 2020 entre los meses de enero y febrero la cooperativa desembolso más de 1.200 créditos digitales por más de $1.141 millones y en el mismo periodo de 2021 ese número creció a 6.124 créditos virtuales por un valor cercano a $6.898 millones a nivel nacional, demostrando un incremento en las solicitudes de créditos de 409% y valores desembolsados que equivalen al 505,5%”, añade Gutiérrez, Subgerente Comercial de Fincomercio.

Adiós al papeleo

Con la llegada de la era digital todos los sectores han tenido que adaptarse, no solo para estar a la vanguardia, sino para satisfacer las necesidades de los usuarios. Este es el caso de Fincomercio, una prestigiosa cooperativa a nivel nacional que agilizó los procesos para ofrecer una alternativa que permite dejar a un lado el papeleo, y las visitas a un lugar físico.

“Desde que conocí la cooperativa he podido ahorrar y solicitar créditos digitales, estos últimos han sido buenísimos porque pude acceder a ellos de una forma fácil, rápida y sin tanto papeleo. Los créditos que he solicitado los he dispuesto para varias cosas, entre esas, ayudar a familiares, gastos imprevistos y hasta para irme de viaje”, asegura Jonathan Arias en Bogotá.

“Durante un tiempo me dediqué a ahorrar, lo cual fue muy satisfactorio. Hace unos meses, me di cuenta de que la cooperativa tiene crédito digital, entré a la página y en 5 minutos presenté mi solicitud y al día siguiente ya tenía el dinero que necesitaba para pagar deudas. Fue muy satisfactorio, ya que me ayudaron rápido y, además, termine pagando mucho menos y a una tasa muy baja”, afirma Angélica Calambas en Bogotá.