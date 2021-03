En Colombia se prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes a los niños, niñas y adolescentes

–La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que prohibe el castigo físico y los tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes. Con esta aprobación, Colombia se suma a los 57 países que han abolido estas prácticas.

La iniciativa avalada por la Cámara, que ahora pasa a sanción presidencial, es de carácter pedagógico, lo cual quiere decir que no crea nuevos tipos penales o sanciones en contra de los padres o cuidadores.

Según explicó el auto de la iniciativa, el representante Julián Peinado, el proyecto de ley se fundamenta en la creación de una estrategia nacional pedagógica, a través de la cual los padres de familia pueden acceder a orientación y acompañamiento psicológico para adquirir herramientas que les ayudarán a formar a sus hijos y corregirlos sin violencia.

El Código Civil autoriza el uso de “la palmadita” y el “chancletazo” para la crianza. Es esto lo que denominamos castigo físico y es lo que prohíbe el proyecto de ley, precisó.

Según datos del ICBF, el 82% de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de Responsabilidad Penal Adolescente han sido objeto de algún tipo de vulneración y castigos físicos al interior de sus hogares, lo que demuestra que el castigo físico genera una cadena de violencia.

Destacó que el proyecto de ley respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, historia, cultura, religión, rutinas, etc., todo lo cual está constitucionalmente protegido. Lo único que cambia es la restricción para que dichas correcciones y enseñanzas se ejerzan sin violencia.

Justamente para que los padres puedan aprender sobre métodos de crianza sin golpes, el proyecto abarca una estrategia pedagógica en la que el Estado le facilita a los padres el acceso a esa información, puntualizó el parlamentario.

El estudio internacional más amplio hasta la fecha donde participaron 215,885 niños entre 3-4 años de 62 países de ingresos medios y bajos, concluye que a mayor uso del castigo físico o exposición indirecta a través de golpear a otro niño co-residente en el hogar, menor es el desarrollo socioemocional.

En ninguno de los países se halló que el castigo físico estuviera asociado positivamente con el desarrollo socioemocional, por tanto, los investigadores de estudio señalan que es posible plantear que el castigo físico hace más daño que bien, y afecta el bienestar infantil (Pace, Lee y Grogan-Taylor, 2019). Ningún estudio a la fecha ha encontrado que el castigo físico, como palmadas o correazos, se asocie con efectos positivos en el comportamiento o desarrollo de los niños.

El Representante Julián Peinado, autor de la iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, explicó también:

“Hace poco leí que un niño que es golpeado por sus padres no aprende a odiarlos a ellos sino que empieza a odiarse a sí mismo. Una realidad muy dolorosa que me confirmaron varios testimonios que me han llegado en el desarrollo de este debate entre los cuales recuerdo especialmente el de una mujer que nos contó por primera vez en su vida que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y que nunca fue capaz de contarle a su mamá por miedo a las reprimendas físicas que le daba; así como otras personas que me han escrito contándome que ahora entienden que sus estados de depresión, ansiedad, rechazo y hasta ganas de suicidarse provienen de los malos tratos que recibieron cuando niños”.

¡Aprobado nuestro proyecto de ley de prohibición del castigo físico y tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes en el país! pic.twitter.com/qzih61oCMa — Julián Peinado R (@JulianPeinadoR) March 24, 2021

Finalmente expresó sus agradecimientos «a las organizaciones, iniciativas privadas y expertos que nos han acompañado en esta labor entre quienes están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Alianza por la Niñez, UNICEF, Save The Children, Aldeas Infantiles, Red Papaz, Agencia PANDI, Ni Una Palmadita, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Universidad de la Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado, Jorge Cuartas investigador de la Universidad de Harvard; además de las iniciativas Despertando al Gigante y Crianza Consciente, entre otras».