Si Bogotá sobrepasa el 50% de ocupación UCI, se aplicará medida de restricción nocturna a la movilidad

La alcaldesa Claudia López anunció una serie de medidas que regirán en Bogotá durante Semana Santa, con el ánimo de invitar a la ciudadanía a seguir cuidándose para mitigar el riesgo de nuevos contagios por coronavirus.

En cuanto a la restricción a la movilidad nocturna durante Semana Santa, López indicó que cuando la ocupación de camas UCI en Bogotá se encuentre por encima del 50% y hasta el 70%, se aplicará la medida de restricción nocturna a la movilidad.

Esta restricción aplicará entre las 12:00 a.m hasta las 5:00 a.m, desde el viernes 26 de marzo, hasta el lunes 29 de marzo; y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo, al lunes 5 de abril.

Solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar con su respectiva acreditación. Los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar con la identificación que les permite la libre circulación.

¡En Semana Santa nos cuidamos!

Por eso la invitación de la Alcaldesa Mayor es a no hacer reuniones sociales ni viajes con personas que no son del núcleo familiar, con personas con las que no convivan, durante esta semana de tradición religiosa.

Aunque la vacunación contra la COVID-19 avanza en Bogotá, esto no quiere decir que debemos dejar de cuidarnos.

«Mientras tengamos coronavirus y pandemia debemos seguir cuidándonos y hacer algunos sacrificios. Usar el tapabocas todo el tiempo, mantener el distanciamiento, ventilar los espacios y el lavado de manos continuo, son parte de las acciones que nos ayudan a mitigar el avance de los contagios», dijo la Alcaldesa.