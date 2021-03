Bogotá vuelve a batir el récord de vacunación contra el Covid-19: Se aplicaron más de 28.000 dosis

–La alcaldesa Claudia López destacó que este jueves 25 de marzo, la ciudad rompió nuevo récord con la aplicación de 28.102 vacunas a personas mayores, entre los 75 y 79 años, así como segundas dosis a personal médico y personas mayores de 80 años.

Con la jornada de la víspera, Bogotá completó un total de 300.094 personas inmunizadas, lo que representa un avance del 4,56 % frente al 70% que se necesita para lograr la inmunidad de rebaño.

«¡Maravillosa noticia para Bogotá! Hoy volvimos a batir récord en vacunación diaria. La cifra más alta que habíamos registrado era de 21.000 vacunas y hoy la superamos», precisó la mandataria Distrital en su cuenta en Twitter.

Tras agradecer a los bogotanos, la alcaldesa destacó que «Bogotá demuestra que está lista para salvar vidas y empleos».

Hoy batimos nuevo récord de vacunación! 28.102 dosis aplicadas!

Una vez más demostramos que estamos listos para salvar vidas y empleos! Gracias a todos los equipos de salud y vacunación! #BogotáSeCuida pic.twitter.com/Ag598sYJzE — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) March 26, 2021

La alcaldesa Claudia López reiteró las nuevas medidas de autocuidado que regirán durante Semana Santa para mitigar el avance de los contagios, y exhortó a los capitalinos a seguir cuidándonos y evitar que se presente una tercera ola del virus en la capital.

La medida de cuidado más importante para Semana Santa es NO hacer reuniones sociales ni viajes con personas que no son del núcleo familiar o con las que no se convive. A esto se suma el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y la restricción nocturna de movilidad.

«Mientras tengamos coronavirus y pandemia debemos seguir cuidándonos y hacer algunos sacrificios. Usar el tapabocas todo el tiempo, mantener el distanciamiento, ventilar los espacios y el lavado de manos continuo, son parte de las acciones que nos ayudan a mitigar el avance de los contagios», precisó la Alcaldesa Mayor.