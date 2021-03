Abren investigación a seis policías por presunto secuestro y tortura a una pareja en CAI de Soacha

El comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, coronel Luis Bermúdez, confirmó en las últimas horas que la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria en contra de seis uniformados, quienes estarían implicados en la retención ilegal y posterior tortura de una pareja de jóvenes al interior de un CAI.

El anuncio se conoció luego que la joven Diana Devia Liévano denunciara que el pasado 6 de marzo fue retenida, en compañía de su compañero sentimental, por un grupo de policías, luego que la pareja saliera de un establecimiento nocturno en Soacha, y al momento de que les realizaran una requisa los jóvenes se negaran a entregar sus documentos de identidad.

“Me cogieron a puños contra la pared, me tiré al piso, el policía me agarraba del pelo hacia atrás porque yo me agachaba. De un momento a otro todos salieron y luego entraron dos uniformados con navajas, yo tenía mi maleta y me la desprendieron a punta de cuchillo, pero con rabia, y me decían perra, y jalaban”, relató la joven en declaraciones recogidas por el portal Periodismo Público.

La joven aseguró que a su novió lo obligaron a quitarse la ropa y “Cuando se iba a bajar los pantalones se le cayó el celular, entonces mi novio le dijo pásemelo, pero el policía le dijo me lo voy a robar y qué va hacer, y le pegó otro puño en la cara”.

Minutos después salieron todos los policías y un auxiliar bachiller entró a limpiar toda la sangre con jabón, quien le dijo a la joven agredida: “a mí no me gusta este tipo de cosas, pero yo no puedo hacer nada”.

Luego de que el lugar quedara limpio, los dejaron salir. Diana y su novio se encontraron afuera con el que al parecer es teniente del CAI, quien se sorprendió al verlos golpeados, pero no les dio información de los agresores. “Dijo, yo no sé nada, de pronto los puede encontrar en Soacha Compartir”.

Medicina Legal le dio 18 días de incapacidad al joven y 15 días a Diana.

Por esta denuncia, la Policía abrió una investigación contra seis uniformados que ya fueron apartados del cargo.

“Adelantamos las investigaciones preliminares con el fin de esclarecer las instancias de modo y tiempo sobre este hecho, rechazamos estos actos de violencia”, dijo el coronel Luis Bermúdez, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha.