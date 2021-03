Las 3 Ts polémicas, El tantalio

Por: Luis Eduardo Forero Medina

En inglés, estaño, wolframio y tantalio, se traducen como tin, tungsteno y tantalum, de símbolo químico Ta, descubierto a principios del siglo XIX por el químico sueco Anders Gustaf Ekeberg (1767-1813); se encuentra a partir del coltán – mezcla de columbita y tantalita- o aparece en la naturaleza junto al niobio; y del que hace 100 años un ingeniero de una fábrica de Chicago en Illinois, Estados Unidos, logró obtener industrialmente el tantalio con 99,9% de pureza de este elemento raro, insustituible, poco conocido, escaso, por lo que el mercado es pequeño;

muy resistente al ataque por ácidos, invulnerable al calor y a la corrosión; por los entendidos es mencionado como parte de un nuevo tipo de minería, por ser un mineral significativo, como que fue incluido entre los “minerales estratégicos” en EE.UU., y estuvo hasta hace poco en ese renglón en la Unión Europea, hasta que Brasil cubrió ese mercado.

Las minas más productivas de Ta, metal que se torna azul gris al contacto con el sol; están en países pobres; La República Democrática del Congo (RDC) del África Ecuatorial, con más de 5 millones de personas desplazadas dentro de esa nación entre 2017 y 2019, cuenta con cerca del 80% de las reservas mundiales estimadas, y en América del Sur, desde Santacruz, Estado Plurinacional de Bolivia, se originan significativas exportaciones de este metal que para buscarlo se “hurga la tierra”. Antes de amanecer se levantan los guaqueros que han llegado la noche anterior, para comenzar a limpiar el terreno, devastando cuanta vegetación encuentren a su paso, ya sea manualmente o por intermedio de pequeños garimpeiros (mineros manuales), quienes acumulan los árboles acabados de sacar de raíz o con guadañadora. En esa busca de rastros de Ta, matan, hieren o hacen huir numerosos individuos de especies de fauna endémicas y migratorias allí anidadas. Muchas veces para su labor deben “secar” o desviar el curso de una quebrada o arroyo. Esas incursiones de parte de empresas mineras ilegales se llevan a cabo en zonas donde viven comunidades indígenas “cuando los hombres se encuentran de caza o viaje y viven en constante zozobra ante la penetración de mineros con maquinaria pesada cuando en sus comunidades se encuentran sólo ancianos, mujeres y niños indefensos”. (Centro de documentación e información Bolivia, cedb). El personal que labora en minas de Ta, lo hace en precarias condiciones, sujetos a presiones salariales y de localización, le pagan a destajo según el Ta que hallen, y sus derechos no son reconocidos. Cuando una mina de oro ha sido explotada y abandonada, allí llegan a buscar Ta. Sobre la situación minera boliviana, se señaló de parte de la máxima autoridad de minería y metalurgia, que «El desafío que tenemos los empresarios y el gobierno es tener una minería 4.0, con drones, inteligencia artificial y por qué no pensar en una minería de clase mundial como San Cristóbal y Manquiri. Así deben ser nuestros emprendimientos de ahora en adelante”. En Bolivia se dice que el Tantalio en el oriente “es equivalente a hablar del Estaño en occidente”. En la galería de países productores de Ta están Australia, Brasil, Tailandia, Burundi, Canadá, Etiopía, Malasia, Nigeria, Rusia y Rwanda. En Colombia, en la región suramazónica colombiana, según Corpoamazonia, existen diferentes yacimientos, depósitos, prospectos y manifestaciones de minerales; catalogados como “recursos identificados”. Entre la oferta de recursos de mayor potencial se encuentran el tántalo, tungsteno y estaño y otros 30. América del Norte, Asia y China son los principales consumidores de Ta.

El polvo de tantalio es el principal producto comercializable de tantalio y es usado para producir alambres y láminas de tantalio, empleadas en la fabricación de condensadores y productos metalúrgicos. Los usos del Tantalio son cada vez mayores en las industrias de la defensa (armas teledirigidas, misiles balísticos, satélites artificiales); en la industria aeroespacial (cohetes espaciales) ,en la industria electrónica, esencial para las nuevas tecnologías ( aparatos de juegos, airbags, cámaras digitales GPS, MP3, MP4,móviles, ordenadores portátiles, PDAs , pantallas LCD, reproductores de DVD, tablets, videoconsolas, etc.), productos en los cuales se empleó entre la mitad a un 70% del total de tántalo en los últimos 20 años. Igualmente, la industria farmacéutica se vale del Ta en instrumentos médicos, lentes e implantes para humanos.

Su nombre recuerda a Tántalo, hijo de Zeus y padre de Níobe. Sufrió un castigo mítico por entregarles la bebida de los dioses (la ambrosía) a los humanos, siendo condenado a quedar eternamente con hambre y sed, estando con agua hasta el cuello y frutas sobre su cabeza. Se relaciona este fenómeno con la capacidad del metal de no ser atacado por los ácidos. La Real Academia Española acepta el nombre de este mineral como tántalo, término procedente de la mitología griega que relata que cuando Tántalo, hijo de Zeus, por castigo de haber revelado secretos a los mortales, trataba de beber, el agua drenaba y, cuando levantaba las manos para coger frutos, los gajos se movían fuera de su alcance.

Del Ta, transcendental para la economía de todos los países, se pronostica un alza en la demanda de 2.100 toneladas que se utilizaron en 2017, a aproximadamente de 4.000 toneladas en el año 2035.

