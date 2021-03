Minsalud reitera urgencia de fortalecer el autocuidado por Covid-19 en lugares de culto

–Al comenzar con el Domingo de Ramos la Semana Santa, el Ministerio de Salud reiteró que para evitar que los casos de Covid-19 aumenten en los días santos, exhortó a los feligreses y responsables de actividades de culto, a tener en cuenta los protocolos de bioseguridad para templos, como es la garantía de distanciamiento físico de dos metros y aforo ajustado a esta medida.

Al respecto Claudia Milena Cuellar Segura, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, invitó a todas las comunidades religiosas a «mantener las medidas de bioseguridad en los recintos, el lavado de manos al ingreso de los templos, mantener el distanciamiento físico de dos metros entre las personas y usar el tapabocas de manera permanente».

Agregó que, en las iglesias se deben evitar actividades como es recibir la comunión, dar la mano, el lavado de pies y asistir a procesiones que son rituales que se acostumbran en algunas de las manifestaciones religiosas.

«A las personas y los viajeros que deban desplazarse por alguna razón a otras ciudades, se les recomienda no hospedarse en casa de familiares que convivan con adultos mayores o personas con comorbilidades, la mejor opción es quedarse en hoteles y así evitar contagios» aclaró Claudia Cuellar.

Frente a las reuniones familiares, la funcionaria dijo que «la covid-19 se propaga con mucha facilidad de persona a persona, las reuniones en familia son tan inseguras como cualquier otra reunión social y por esta razón se deben hacer al aire libre, en tiempos muy cortos y mantenido los protocolos de bioseguridad», afirmó.

Adicionalmente, la subdirectora Cuellar recordó a los alcaldes y gobernadores que deben vigilar el comportamiento epidemiológico de los casos que se presenten en los territorios. «Las autoridades deberán tomar medidas de acuerdo con la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) como es la implementación de toques de queda, ley seca, pico y cédula, entre otros», dijo.

Seis mensajes clave en Semana Santa

Tras las recomendaciones, Cuellar Segura recordó los mensajes clave que toda persona debe tener en cuenta en esta semana que comienza, definidos en:

Evitar en la Semana Santa la visita a familiares no convivientes. Las personas que vienen de otras ciudades a visitar a un familiar tienen una probabilidad de llevar el contagio.

Si se necesita viajar, la recomendación es que las personas no se hospeden en los hogares de sus familiares, sino en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad.

Prohibición de las fiestas privadas, las cuales han sido un factor de contagio importante evidenciado en el segundo pico y en las fiestas de Carnaval en la Región Caribe.

Quitarse el tapabocas para comer en un sitio sin ventilación. Es algo que nos representa un riesgo importante de contagio.

En la vacunación tener en cuenta que, si bien una dosis protege, esta es muy limitada, por lo que se debe completar el esquema con la segunda dosis.

Se puede asistir a los lugares de culto como templos e iglesias, pero recordar no hacer procesiones y mantener el distanciamiento físico en Semana Santa.

La funcionaria recordó que Colombia con cierre al 27 de marzo de 2021, ya completa 2.375.591 casos confirmados de covid-19, de los cuales 43.330 son activos, es decir personas con diagnóstico confirmado por laboratorio que actualmente presentan la enfermedad, además de 62.790 muertes a la fecha. «Esto representa un llamado para tener en cuenta que el virus circula por todo el país y que la población adulta de 60 años, así como las personas con comorbilidades son las que representan más riesgo frente al coronavirus», puntualizó.