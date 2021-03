Cristiano Ronaldo explica motivos de su furia en el partido Portugal-Serbia que terminó 2-2

–Cristiano Ronaldo se pronunció este domingo en su cuenta oficial de Instagram, después del incidente al final del partido de este sábado contra Serbia, en el que tiró la cinta de capitán de la selección portuguesa enojado con una decisión del árbitro.

«Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores privilegios y orgullo de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles de superar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda la nación», explicó CR7.

Esta acción fue criticada, en particular, por su excompañero de la selección, Fernando Meira, quien aseguró que Ronaldo, como líder del colectivo, debe ofrecer una buena imagen, incluso en momentos de calentura.

«No puede tirar el brazalete al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso, […] no es aceptable para un jugador de su altura, […] y para el capitán de la selección», puntualizó Meira.

La estrella no pudo contener su rabia, luego de que le anularan el gol que le habría dado la victoria a Portugal sobre Serbia en partido por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. A pocos minutos del final, y tras un pase largo de su compañero, el astro portugués mandó el balón directo a la portería por debajo del arquero, que no pudo detenerlo.

Un defensa serbio se deslizó para despejar el esférico y, aunque a simple vista parece lograr evitar que rebase la línea de gol, la repetición de la jugada demostró lo contrario. A pesar de eso, el árbitro no señaló la anotación y permitió que continuaran las acciones.

Ronaldo se molestó, protestó ante uno de los jueces de línea y recibió una tarjeta amarilla en respuesta. Furioso con la decisión, abandonó el terreno sin esperar el pitazo final.

