Al menos 14 heridos en ataque suicida en una iglesia en Indonesia; video muestra la explosión

–Dos sujetos desconocidos ejecutaron un atentado suicida con bomba frente a una catedral en la ciudad portuaria de Makassar, capital de la provincia de Sulawesi del Sur, en el este de Indonesia, este domingo por la mañana, dejando por lo menos 14 heridos, según fuentes policiales.

En una conferencia de prensa en Yakarta, el portavoz de la Policía Nacional, Argo Yuwono, dijo que la policía estaba examinando quienes perpetraron el ataque.

El atentado suicida ocurrió alrededor de las 10:30 a.m. hora local fuera de la iglesia. Al parecer, dos personas que iban en motocicleta intentaron entrar al cementerio, pero fueron retenidas por algunos miembros del personal de seguridad de la institución religiosa.

Se informó que se encontraron restos humanos en el lugar, pero aún no se confirmó si pertenecen al perpetrador del ataque o a otras personas.

Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales y varios coches cercanos al edificio fueron dañados, según mostraron las imágenes de las noticias.

En las redes sociales se difundió un video, grabado por cámaras de vigilancia, que muestra el momento en que ocurrió una explosión frente a una iglesia católica en la ciudad indonesia de Macasar:

According to Reuters, a blast occurred outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar, which is located in the province of Southern Sulawesi. pic.twitter.com/t8UJPnUFRq

— Xy5Z89???? (@Xy5Z89) March 28, 2021