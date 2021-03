Territorios deben garantizar vacunación a mayores de 70 años: Minsalud

–El Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de no detener el ritmo de vacunación de los departamentos y distritos que mejor avanzan en la vacunación, resolvió mediante acto administrativo, no asignar biológicos a los territorios que aún tienen reservas en sus centros de acopio.

Al respecto Gerson Orlando Bermont Galavis, director de Promoción y Prevención, indicó que «si bien algunos departamentos no recibieron vacunas en las asignaciones destinadas para poblaciones de 75 a 79 años y de 70 a 74 años, eso no significa que no deben iniciar la vacunación a estos grupos».

Por ello dijo el funcionario, «el Ministerio de Salud y Protección Social lo que está haciendo es abrir los grupos poblacionales». Por lo que hizo el llamado a los secretarios y secretarias de Salud para que las vacunas que tengan en los centros de acopio -y así el territorio no haya recibido biológicos en las últimas dos asignaciones-, se debe garantizar la vacunación a las personas de 70 años y más.

«Recordar que las últimas resoluciones tienen un componente de distribución y otro de apertura de vacunación a los grupos poblacionales. De manera que todo el país hoy puede vacunar de forma ordenada, agendada y priorizando a los grupos de edad con las vacunas existentes en sus bodegas», sostuvo.

Añadió que la distribución se está haciendo por regla de eficiencia, lo que quiere decir que, aunque algunos territorios no hayan recibido vacunas por la regla de distribución, no quiere decir que no puedan abrir los quinquenios poblacionales.

Puntualizó de esta manera, que la regla consiste en «que podamos aplicar las vacunas en un número mayor de personas, para que bajen los inventarios e inmediatamente poder enviar mayores vacunas a los departamentos y con eso equilibramos el Plan Nacional de Vacunación en todos los territorios».

