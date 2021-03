Olivia, la nueva cara de la gimnasia rítmica

Aunque Olivia Medina Vargas, nació en Madrid, España, hoy vive y siente los colores de nuestra Colombia Colombia Tierra de Atletas. Por estos días la deportista se prepara en Bogotá para cumplir con uno de los objetivos más importantes que tendrá en este 2021.

Olivia, quien tiene la nacionalidad colombiana, llegó en el 2017 a nuestro país después que a sus padres por temas laborales los trasladaran a Colombia. «Siempre me he sentido muy bien aquí y me siento una colombiana más», asegura la gimnasta de 13 años.

En Madrid, Olivia asistía a una escuela de gimnasia y desde entonces ya mostraba sus grandes cualidades, además de seguir los pasos de su hermana Celia, quien ha sido su inspiración para continuar en esta disciplina.

La constancia y la dedicación han sido claves para convertirse en una gimnasta rítmica con mucha proyección para el futuro. Sus capacidades las debe seguir trabajando, sobre todo en un deporte tan exigente. Hace parte de la concentración en Bogotá y se dedica a perfeccionar sus movimientos con entrenamientos entre 6 y 8 horas diarias.

«No importa las horas que trabajamos con el equipo y la entrenadora, esto es lo que más me gusta. Siempre he pensado que lo mejor es disfrutar lo que se hace», dice la joven atleta, que tendrá como principal reto participar en el Campeonato Panamericano de este deporte en el mes de junio en Guatemala, clasificatorio a los Juegos Panamericanos Junior de Cali en el mes de septiembre.

El estudio y el deporte, esa es la combinación perfecta para Olivia Medina. Cursa octavo grado y es una de las mejores estudiantes de su colegio. Lunes, miércoles y sábados tiene entrenamientos con la Selección Colombia en la mañana y asiste virtual a sus clases, mientras que los martes y jueves acude de forma presencial a su institución educativa.

«Quiero ser una gran de deportista pero también una gran estudiante», dice Olivia, quien además de sus excelentes notas, en este 2021 ya se consagró como la mejor juvenil del país al quedarse con el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica que se llevó a cabo de manera virtual.

La deportista seguirá cumpliendo con sus responsabilidades en el estudio y entrenamientos, mientras que parte de su tiempo libre será para compartir con sus perros Kika, Chula, Roquet, Tuti y Bruno. Información Mindeportes