Silvestre Dangond regresa a los escenarios con serie de conciertos en Miami

Silvestre Dangond, vuelve a sorprender a sus fanáticos con el anuncio de una serie de conciertos en la ciudad de Miami de la mano de Loud And Live, una de las principales productoras y promotoras de conciertos a nivel internacional y que se une con MD Records para esta gran producción.

Silvestre logra con este proyecto ser el primer artista latino en llevar a cabo una residencia en The Fillmore Miami Beach con conciertos.

Silvestre Dangond De Local será el nombre que llevará esta importante serie de presentaciones en Miami los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de mayo.

Las boletas ya se encuentran disponibles a través de ticketmaster.com

“La idea de este show surgió de estar en Miami “De Local» y de estar durante todos estos meses manejando por sus calles, viendo carteles y promociones de otros artistas y pensando en ideas de cómo regresar a cantarle a mi gente que tanta falta me hace.

Por qué no aprovechar que estoy aquí en mi ciudad y poder llegarle a mi público con toda la responsabilidad del caso; además usar estos shows para que no solo yo logre desahogarme, sino que mi público también lo haga. Esta serie de conciertos se vuelve en una necesidad de salir a cantar; mi cuerpo me lo pide, mi mente me lo pide, la gente me lo pide y lo desea. Con este show De Local vamos a poder disfrutar de algo inigualable, íntimo, sin presión y con toda la disposición y el cariño que la gente de Miami se merece”, confiesa Silvestre.

Silvestre Dangond se ha hecho fama de ser uno de los artistas más entregados a su público durante sus presentaciones en vivo, donde lo da todo y genera una fiesta en la que explota todo su carisma y talento con un público que lo adora. Un show de Silvestre es una experiencia única y apetecida que fue interrumpida durante la crisis generada por el Covid, pero que hoy ve la luz con este anuncio.

Con un repertorio sin igual lleno de éxitos como ‘Niégame Tres Veces’, ‘Me Gusta Me Gusta’, ‘La Gringa’ o ‘La Colegiala’, entre muchos otros; y por supuesto, himnos más recientes como ‘Cásate Conmigo’, ‘Justicia’, ‘Vivir Bailando’, ‘Materialista’ y ‘Vallenato Apretao’, Silvestre compartirá lo mejor de su cancionero, además de su más reciente álbum Las Locuras Mías, disco que ha logrado importantes reconocimientos y continua liderando los charts en la región.

Con esta noticia el cantante colombiano también anuncia la cancelación de lo que iba a ser su gira Las Locuras Mias para Estados Unidos, planteada en su momento para el 2020.

“Con la incertidumbre de las capacidades permitidas en los recintos estatales vemos muy difícil poder continuar con esta exitosa gira que se merece una audiencia en totalidad. Loud And Live nuevamente sorprende al público con esta serie de conciertos presenciales después del Covid. Nos enorgullece trabajar con un artista tan querido e inigualable como lo es Silvestre. Sin duda alguna el público de Miami y el publico internacional lo recibirán con mucho cariño y disfrutaran de la buena música colombo-vallenata. Silvestre, bienvenido a nuestra casa”, agregó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.