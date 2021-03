MinCultura habilita Biblioteca Rural Itinerante en Bellavista (Sucre)

Los niños, jóvenes y adultos del corregimiento de Bellavista, en Coveñas (Sucre) recibieron en su comunidad al ministro de Cultura, Felipe Buitrago, y a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Diana Patricia Restrepo, para compartir con ellos algunos de los procesos y logros que han obtenido gracias a la implementación del Programa Nacional de Biblioteca Itinerantes -BRI-, que llegó a su territorio en el 2020.



Durante su visita, el ministro Buitrago destacó que «uno de los principales logros de la BRI, además de su impacto en niños y jóvenes, es la vinculación de la población adulta mayor a través de la narración de historias tradicionales que hoy hacen parte del proceso de memoria local que se gestiona con la comunidad».

Asimismo, dijo que el 2019 y 2020 se implementaron 11 BRI en el departamento de Sucre, en los municipios de Bellavista, Chalán, Galeras, Santiago de Tolú, Colosó, Coveñas, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito y Tolú Viejo. «En la convocatoria de 2021 fueron seleccionadas 6 bibliotecas públicas más en las que se implementará el Programa en los municipios de Caimito, Sampués, San Benito Abad, Sal Luis de Sincé, San Marcos y Sucre».

Entre tanto, Yaneth Vásquez, lectora voluntaria en la Biblioteca Pública de Coveñas, y quien asumió el liderazgo como mediadora de la Biblioteca Rural Itinerante, destacó: «La respuesta de la comunidad ha sido muy positiva. Uno de los principales logros de la BRI es que ha involucrado a los habitantes de la región, sin importar la edad. La labor desde la biblioteca la realizo con amor y constancia para instruir a las generaciones», comentó Vásquez.

Vásquez, junto a Anthony y Yuleimi Farias, jóvenes de la vereda, han movilizado y dinamizado el proceso de su implementación con la comunidad, consolidándola como la oportunidad de tener una biblioteca al servicio de todos los miembros en la vereda, y vinculando a las familias, las cuales apoyan los procesos y ofrecen sus casas para actividades de la BRI. La Alcaldía Municipal también aporta en su consolidación con el servicio de conexión a Internet para la consulta y el acceso a la información.

«A mí me ha servido demasiado la Biblioteca Itinerante porque me gusta leer, me emociona conocer nuevos libros, y para los niños y toda la comunidad es muy bueno porque ha despertado un interés por la lectura y esto favorece los procesos de aprendizaje y a que tengamos una mente mucho más abierta», indicó Luzrayne Navarro, usuaria de la Biblioteca Rural Itinerante (BRI) de Bellavista.

Panorama de las BRI en Colombia

Las BRI implementadas hasta le fecha se ubican en las zonas rurales de 299 municipios situados en 28 departamentos del país. Este año, 150 nuevas comunidades ingresaron al programa, y se espera que en el 2022 se completen 600 Bibliotecas Itinerantes. Desde el 2019, las BRI han logrado vincular a más de 781 mediadores rurales voluntarios, que son líderes comunitarios que congregan a vecinos, familiares, docentes, estudiantes, campesinos y funcionarios públicos, para dar forma a los procesos de sus comunidades. De esta manera, los programas y acciones del programa han beneficiado a más de 9.000 hogares rurales colombianos.

Los programas que lidera Yaneth benefician a la mayoría de las familias de la vereda, muchas de ellas ubicadas en lugares a donde solo se puede llegar en burro o caminando. Allí comparten lecturas en voz alta, prestan libros y desarrollan actividades para diversos públicos e intereses, como la proyección de películas de la colección de la Biblioteca Municipal, tertulias, alfabetización, artes manuales, entre otras. Gran parte de estos programas son articulados con la Biblioteca Pública Municipal, que acompaña el trabajo de la mediadora y los jóvenes voluntarios que lideran el proyecto bibliotecario rural.

«Con el desarrollo del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes se espera que las comunidades rurales, junto a las bibliotecas públicas de sus municipios, pongan en marcha proyectos bibliotecarios rurales sobre la base de un carácter comunitario, autónomo y territorial, que contribuya a identificar y circular conocimientos, saberes y memorias locales, favorecer las condiciones de acceso a la cultura oral y escrita como derechos culturales, articular escenarios participativos que reconozcan liderazgos locales y a promover la construcción y circulación de contenidos locales», concluyó Diana Patricia Restrepo, directora de la biblioteca Nacional de Colombia, en su visita a la vereda Bellavista, en Coveñas (Sucre).

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes

El Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes (PNBI) es una iniciativa del Ministerio de Cultura, en el marco de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 «Pacto por Colombia, pacto por la equidad» 2018-2022, como una de las estrategias centrales del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad «Leer es mi cuento», que tiene como objetivo generar acciones que permitan cerrar las brechas de las zonas urbanas con relación a las zonas rurales, en cuanto al acceso a los bienes y servicios culturales, al libro, la lectura y las bibliotecas, mediante el desarrollo de actividades comunitarias en torno a la lectura, la escritura, la oralidad y la memoria.

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes son implementadas por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), en cabeza de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) y buscan estimular procesos comunitarios y participativos que respondan a las necesidades e intereses de las comunidades rurales.

El Programa se desarrolla a través de cuatro componentes: acompañamiento técnico y formativo para fortalecer las capacidades de los bibliotecarios, los mediadores rurales y las comunidades; Incentivo económico para el desarrollo y sostenimiento del proyecto bibliotecario rural; maleta de recursos, compuesta por diversos materiales de lectura, dispositivos tecnológicos y una serie de recursos didácticos y pedagógicos para diseñar actividades orientadas a promover la lectura, escritura, oralidad, memoria y acceso al conocimiento y la información, y el cuarto componente, libros en el hogar, el cual busca fortalecer la relación de las familias rurales con la cultura escrita, a través de la entrega de la serie Leer es mi cuento.