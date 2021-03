Se reanudó tránsito de barcos por el Canal de Suez, tras desencallar al «Ever Given»

–Los convoyes de barcos que habitualmente transitan en ambas direcciones del canal de Suez retomaron su actividad, después que la vía marítima quedara finalmente desbloqueada el lunes por la tarde cuando fue reflotado el portacontenedores «Ever Given», que estuvo encallado desde el día 23 de marzo creando una gran congestión.

La compañía Gulf Agency Company (GAC), que cuenta con una oficina de coordinación en Suez, informó que un convoy de 22 barcos entró en el canal desde el mar Rojo, en dirección norte, a las 06:30 de la mañana, mientras que otro de 14 embarcaciones empezó su trayecto del Mediterráneo rumbo al sur media hora más tarde.

Al mismo tiempo, 37 barcos de los que estaban parados en el punto intermedio del canal, en el Gran Lago, ya salieron del paso artificial de agua, y otros seis todavía tienen que hacerlo. El Gran Lago es donde las naves que proceden de ambas direcciones pueden maniobrar y esperar, porque el tramo sur del canal de Suez sólo tiene un carril, mientras que el norte fue ampliado en 2015 y tiene dos canales paralelos.

?: The Ever Given Vessel re-floated and has restarted its engines.#Suez #Evergreen #EVERGIVEN #SuezUnblocked pic.twitter.com/ejHwcm5r1T

— Mohammed Soliman (@ThisIsSoliman) March 29, 2021