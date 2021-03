Agencia de Seguridad Vial invita a conductores a mantener buen comportamiento en las carreteras del país

Proteger a todos los actores viales y prevenir cualquier siniestro en las carreteras de país, lo cual se traduce en salvar vidas en la vía, es el objetivo del trabajo que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en todo el territorio nacional, en el marco de la Semana Santa, época en la que aumenta el flujo de viajeros a diferentes destinos.

En ese sentido, la entidad desarrolla un ejercicio de acompañamiento a todos los conductores en las vías, en el que hace un llamado de atención, de manera categórica, para no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito (en particular el ‘pare’ y ‘prohibido adelantar’) y no conducir bajo los efectos del alcohol o el denominado ‘guayabo’, tres de las principales causas de la siniestralidad en el país.

Teniendo en cuenta esta premisa, el Director de la ANSV, Luis Lota, reiteró la necesidad de que los viajeros sean conscientes del autocuidado y la corresponsabilidad.

De igual manera, indicó que es de vital importancia atender las recomendaciones que se hacen desde la entidad en materia de seguridad vial, antes de emprender cualquier viaje o hacer un desplazamiento, especialmente en estos días de descanso de la Semana Mayor, en los que la movilización de vehículos alcanza los 9’200.000, según datos de DITRA, sumado a la actual temporada de lluvias.

“Es muy importante verificar el estado mecánico del vehículo: revisar las llantas, los frenos, las luces, los limpiaparabrisas y demás elementos de seguridad, así como todos los documentos que garantizan que nuestro automóvil puede transitar de manera correcta. Si los viajes son largos, la recomendación es hacer pausas activas. Y en caso de que la lluvia sea muy fuerte, lo mejor es hacerse a un lado de la vía, mientras pasa el temporal para poder retomar el camino”, explica Luis Lota.

De igual manera, la ANSV recomienda que los conductores hagan una revisión previa de las condiciones de las vías hacia donde se van a desplazar. “Para esto deben tener presente y consultar el #767, entre otras aplicaciones del sector Transporte, a través de la cual se pueden verificar el estado de las carreteras y conocer cualquier inconveniente que encuentre en las mismas”, comenta el directivo.

(Con información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial).

(Fin/pmv/fca)