En escalofriante relato mamá de Sara Sofia asegura que la niña está muerta

–Todo parece indicar que la niña Sara Sofía no está viva, de acuerdo con el extremecedor relato que hizo su progenitora Carolina Galván ante la justicia. Aunque desde su captura ha dado diferentes versiones, ésta vez pareció muy convincente sobre el destino fatal de la pequeña que este miércoles estaría cumpliendo dos añitos.

“Yo salí a las 11 de la mañana porque Nilson me dijo que me prostituyera para que llevara plata… salí a esa hora como trabajadora sexual a conseguir plata… fue Nilson quien me llevó a ese trabajo (…)», mencionó la mujer”.

Así comenzó Carolina Galván su testimonio, revelado por RCN noticias, que por supuesto ha causado gran consternación.

«Ese día no hice plata porque no conseguí clientes y regresé a las 4 de la tarde… cuando yo salí a trabajar la niña la cuidaba Nilson… yo llego a la casa y encuentro a la niña dormida… en ese momento me quito los zapatos, me acuesto en la cama y Nilson me sirve almuerzo (…) A las 6 de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ¡Caro, venga!, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó».

«Nos acostamos a dormir, los niños comenzaron a decir que Sarita estaba viva y Nilson los regañó y les dijo que eso no era un juego. Todos los cuatro niños se dieron cuenta que Sarita estaba muerta (…) Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar».

Dijo que al día siguiente se dirigió junto a su expareja al jardín Villa Rica a reclamar el bono alimentario de Sara Sofía, lugar donde le preguntaron por la menor y Nilson le dijo que explicara que la había dejado al cuidado de otra persona.

Tras recibir el bono, indicó, nos fuimos para la casa y el cuerpo de la niña estaba ahí, es decir, estaba desde el miércoles en la noche, que fue cuando murió. El jueves todo el día y toda la noche”.

El 29 de enero, Galván, su expareja y los niños asistieron a un culto religioso y en el camino de regreso de la actividad Nilson le dijo a Carolina que había desaparecido el cuerpo de Sara Sofía.

«Me confiesa y me dice: Yo desaparecí el cuerpo de Sarita. Eso creo que los niños no lo escucharon porque me lo dijo solo a mí pero yo creo que los niños vieron cuando eso pasó porque ellos estaban con Nilson todo el tiempo y ellos vieron todo cómo fue que pasaron las cosas. Cuando él me dijo eso yo no le creí y seguimos todos para la casa y cuando entró el cuerpo de Sarita no estaba, entonces era verdad que la había desaparecido y después le pregunté a Nilson por el cuerpo de la niña. Él se hacía como el bobo, no me quería decir nada, entonces le seguí insistiendo que me dijera dónde estaba el cuerpo de Sarita y él me dijo: ‘Yo lo tiré en el caño’».

Carolina Galván aseguró que Nilson nunca le dijo exactamente dónde había tirado el cuerpo de Sara Sofía, y ante las constantes interrogaciones de la madre, siempre respondía solo que en el río.

Sin embargo, cuando el hombre se enteró de que Galván había estado en la estación de Kennedy, la mujer afirma que él le pidió mantener la versión de que la había regalado para salvarlo a él y a sus hijos.