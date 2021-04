Papa Francisco: Gobernantes no pueden tomar decisiones sin consultar al pueblo

–Al cumplir ocho años de pontificado, el Papa Francisco destacó este jueves primero de abril la importancia de escuchar a la gente y lamentó que “estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo».

En un video mensaje de respuesta a más de cien mil felicitaciones que recibió del grupo de fieles de Argentina llamado “Generación Francisco”, con ocasión de los ocho años de su Pontificado, Francisco destacó la importancia de que los gobiernos escuchen al pueblo.

“Los gobiernos no son soberanos siempre, son delegados del pueblo. La autoridad les viene de Dios a través del pueblo. Los gobiernos, hablando sin ofender, incluso yo como gobernante, somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo, falta soberanía”, advirtió el Papa.

«Algunas decisiones trascendentes, sea para la vida parroquial, cuando el párroco no consulta al pueblo; sea en la vida provincial, cuando el gobernador no consulta al pueblo; sea en la diócesis, cuando el obispo no consulta al pueblo; sea en la nación, cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto de la moralidad. Y el pueblo es el gran ausente”.

En el video mensaje difundido por el canal YouTube de “Generación Francisco” este 1 de abril, el Santo Padre agradeció esta iniciativa inesperada.

Destacó que el grupo “Generación Francisco” son personas que no se conocen entre ellos, pero que “de algún modo sigue las cosas que yo hago, las cosas que yo digo y que más o menos me quiere bien, que no me insulta, que no habla mal de mí y que las cosas que digo las usa para hacer el bien”.

El Papa relató que en el octavo aniversario de su Pontificado -19 de marzo-, recibió más de cien mil mensajes de personas “de las capillas del interior (del país), de las villas, gente que fue a visitar en Luján, San Nicolás, deportistas y autoridades que se sumaron para decirme que estaban contentos con estos ocho años y que rezaban por mí y me acompañaban” gesto que calificó “¡Es la voz del pueblo!”.

Francisco agradeció nuevamente al Padre “Pepe” por “haber querido consultar al pueblo sobre este Papa, qué piensa y cada uno dijo lo que le parecía y me hicieron llegar su mensaje” y añadió que le gustaría responder a cada uno “pero… son más de cien mil y dicen que vienen más”.

“Gracias, gracias por la cercanía. Y no se olviden: nunca uno se equivoca si consulta al pueblo, en el orden civil siempre y nunca uno se equivoca si consulta al santo pueblo fiel de Dios en la Iglesia”, destacó.

Por último, el Papa deseó “a todos una Santa Pascua” y renovó su cercanía. “Estoy cerca con mi corazón grato por ponerse en movimiento, sentirse consultados y decir cada uno su palabra sobre este octavo año de pontificado”, concluyó. (Con información de Aciprensa).