Traficantes lanzan a dos niñas hacia EE.UU desde lo alto del muro fronterizo con México

–La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) divulgó este jueves un video del momento en que dos niñas migrantes fueron lanzadas por traficantes de personas desde lo alto de una cerca fronteriza a territorio estadounidense.

En la toma, captada por una cámara de seguridad, se observa a las niñas de 3 y 5 años, de nacionalidad ecuatoriana, caer desde lo alto del muro de 4,2 metros de alto, en un área del estado de Nuevo México.

Acto seguido, los traficantes lanzan lo que parece un paquete y desaparecen en el lado mexicano de la frontera. Las niñas no sufrieron lesiones, pero las autoridades migratorias estadounidenses calificaron el acto de “crueldad”.

Un mensaje de Twitter de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que los “contrabandistas, bajo el amparo de la noche, escalaron una barrera fronteriza de 4,27 metros (14 pies) y dejaron caer cruelmente a dos niñas en medio del desierto de Nuevo México. Las niñas, de 3 y 5 años, quedaron abandonadas a millas de la residencia más cercana”.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021