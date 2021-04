Monserrate preparado para conmemorar Semana Santa

El Cerro de Monserrate acondicionó los procesos de asistencia de peregrinos y visitantes para estos días de Semana Santa, tomando en cuenta las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá con aforos presenciales y actos virtuales.

Habrá servicio de Teleférico y Funicular bajo estrictas medidas de bioseguridad y un límite de aforo del 30%, así lo explicó el alcalde de Santa Fe, Dairo Giraldo, «Únicamente se puede subir por teleférico o funicular, no se permitirá la permanencia en la parte alta del cerro superior a 2 horas, se mantienen las medidas de autocuidado y de protección, lavado de manos frecuentemente, uso adecuado del tapabocas, mantener el distanciamiento social y en todo caso evitar las aglomeraciones en el máximo de lo posible«, explicó.

También manifestó que algunos actos religiosos propios de Semana Santa se transmitirán por los canales virtuales de la Básilica del Señor de Monserrate.

Programación:

Viernes Santo 02 de abril

Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo

Apertura de la Basílica: 04:30 a.m.

Celebración litúrgica: 05:00 a.m., 6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m.,12:00 p.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m., y 3:00 p.m.

Cierre de la Basílica: 7:00 p.m.

Sábado Santo 03 de abril

Celebración la Dolorosa: 08:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., y 12:30 p.m.

Vigilia Pascua de Resurrección del Señor: 06:00 p.m.

Domingo de Pascua 04 de abril

Eucaristías: 06:30 a.m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:00 p.m., 2:30 p.m. y 4:00 p.m.