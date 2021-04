Así quedaron los horarios para visitar museos hasta el 04 de abril

Bogotá cuenta con infinidad de espacios culturales para todo tipo de público que aprovecha estas fechas para visitarlos. Por eso hasta el 04 de abril tendrán algunas modificaciones en sus horarios.

La capital del país tiene 46 museos culturales, científicos y tecnológicos. En el barrio La Candelaria hay un 34,78% de esta infraestructura que lo convierte en uno de los sitios más representativos de Bogotá.

Museo de Bogotá

Viernes a domingo: 10:00 a.m a 5:00 p.m

Museo Nacional

Viernes a domingo: de 9:00 a.m a 5:00 p.m

Museo del Oro

Sábado: de 9:00 a.m a 6:00 p.m

Domingo: de 10:00 a.m a 4:00 p.m

Museo Botero

Sábado: de 9:00 a.m a 6:00 p.m

Domingo: de 10:00 a.m a 4:00 p.m

Museo Santa Clara

Viernes a domingo: de 9:00 a.m a 5:00 p.m

Museo de Arte Moderno

Viernes: no habrá servicio al público

Sábado: de 9 a.m a 5:00 p.m

Domingo: de 12 m a 5:00 p.m

Museo de Arte Contemporáneo

Viernes: no habrá servicio al público

Sábado: de 10:00 a.m a 4:00 p.m

Domingo: no habrá servicio al público

Museo de la Independencia – Casa del Florero

Viernes a domingo: de 9:00 a.m a 5:00 p.m

Casa Museo Quinta de Bolívar

Viernes a domingo: de 9:00 a.m a 5:00 p.m

Museo del Chicó

Viernes: no habrá servicio al público

Sábado y domingo: de 10:00 a.m a 1:00 p.m / de 2:00 p.m a 4:30 p.m