RESUCITEMOS, DESPERTEMOS.

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (335)

FELICES PASCUAS

El mundo Cristiano celebra la resurrección de Jesucristo. Para todos felices pascuas en el sentido de que debemos estar alegres con nosotros mismos por habernos cuidado y por estar vivos. Debe ser felicidad sin ataduras a creencias religiosas especiales. Creencias si en nosotros y si lo aceptamos en un Ser Superior que nos ayuda a vivir.

La resurrección es el gran misterio y la columna vertebral de la religión CRISTIANA. Sin resurrección el cristianismo no hubiera pasado de ser una simple noticia.

El adormilamiento es una forma de muerte y el diario despertar una especie de resurrección. Lo inútil es despertar sin que nada haya cambiado y sin que haya voluntad de cambiar para mejorar.

NO CAMBIAR ES RETROCEDER

No cambiar es no avanzar y no avanzar es retroceder. Como en Colombia la mayoría de sus habitantes no cambian, o no cambiamos, entonces vamos en retroceso en tanto que los acumuladores de privilegios aprovechan esta indiferencia para atesorar y para abrir más la brecha entre los que poco tienen y se resignan a tener poco y los que acumulan y no calman su sed de acumular.

DESPERTEMOS PARA NO DEJARNOS MANIPULAR

Circula un video que insinúa que así nos manipulan los políticos y los dueños del país. No he visto el video que insinúe que así nos dejamos manipular y que así somos cómplices de la manipulación y que enseñe a no dejarnos manipular.

La primera causa de manipulación es el desprecio por la educación y la información y por el mejoramiento de nuestra calidad para desempeñar oficios en todos los niveles.

La segunda causa es el volvernos cómplices de los manipuladores.

Nos dejamos encantar con espejos de sofismas. Con el empleo de nivel bajo, con la fiesta y hasta la orgía con música de cantina, con la borrachera, con el plato de lechona, con el bulto de cemento, con la beca en la universidad de garaje, con el auxilio de sobrevivencia por 160 mil al mes, con la pensión de 500 mil cada dos meses, con la cita médica para que nos formulen acetaminofén que es un medicamento milagroso porque sirve para todo.

Si no resucitamos, si no despertamos, seguiremos con nuestra Colombia reina de inequidades y nosotros como reyes de la desidia y la indiferencia.

ABRIL MES DE LOS NIÑOS

El mes de los niños porque la LEY 724 DE 2001, en su artículo 2. Dispone: “Con el objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana y con el propósito de avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral, durante el mes de abril de cada año las organizaciones e instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sector central y descentralizado, diseñarán y desarrollarán programas, actividades y eventos que fundamentados en una metodología lúdica, procurarán el acceso de los niños y niñas a opciones de salud, educación extraescolar, recreación, bienestar y participación además de la generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos.”

Han pasado 20 años desde la expedición de esta ley, 97 desde la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y 30 años desde la célebre declaración constitucional que ordena que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y día a día las noticias sobre violación de derechos de los niños nos aterran y las autoridades se limitan a gritar a voz en cuello que castigarán a los responsables de las violaciones. Recordemos el caso viviente de la niña SARA SOFIA GALVAN.

ABRIL MES DEL LIBRO

En este recordatorio solo anotar que hemos pasado de la ALEGRÌA DE LEER a la desidia de leer. La pereza por la lectura, lo que podemos llamar fobia al libro, el desprecio por utilizar la memoria humana son abono para que sigamos aceptando la manipulación a la que hice referencia al comienzo de esta nota. Debemos recobrar la ALEGRIA DE LEER. Comencemos este mes de abril con la tarea de leer un libro, el que más esté con nuestros quehaceres y otro de lúdica y de cultura general.

CONSULTAS DE ORIENTACIÓN PARA CASOS DE MENORES DE 18 AÑOS

Como estamos en el mes de los niños y niñas ofrezco consultas de orientación, en casos en los que estén involucrados menores de 18 años. Pueden enviar su asunto al correo cfmconsultas@gmail.com o al WhatsApp 3153467089.

Espero ayudar a encontrar soluciones.

Bogotá, del 5 al 11 de abril de 2021

