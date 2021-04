Categórico triunfo de la china Saisai Zheng en la Copa Colsanitas

Este lunes arrancaron las emociones del cuadro principal de la 28ª edición de la Copa Colsanitas, torneo WTA perteneciente a la categoría 250 que tiene como sede las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de la ciudad de Bogotá. La jornada empezó con el categórico triunfo de la china Saisai Zheng, primera preclasificada, quien se impuso por 6-3 y 6-1 a la estadounidense Usue Maitane Arconada.



Saisai Zheng, tenista china

“Me siento muy contenta por mi desempeño, me sentí bien en el debut porque resolví sin problema los momentos claves del partido, especialmente en este que fue el debut, donde siempre se sienten nervios”, expresó la deportista asiática, quien espera en segunda ronda por la suiza Stefanie Voegele, quien venció por 3-6, 6-1 y 6-4 a la francesa Chloe Paquet.

Zheng aprovechó para destacar la cantidad de mascotas que se ven en Bogotá, especialmente perros: “No he podido conocer muchos lugares, porque debemos estar en la burbuja y solo podemos viajar del hotel al torneo, pero me ha sorprendido la cantidad de perros que se ven por las calles. Soy una amante de los perros, así que eso me ha gustado de la ciudad”, añadió.

Emiliana Arango, le dice adiós a la Copa Colsanitas

La única colombiana que vio acción en esta jornada fue la antioqueña Emiliana Arango, quien cayó por 4-6, 7-5 y 5-7 con la china Yafan Wang, octava preclasificada del cuadro principal. “Jugué muy bien, tuve muchas oportunidades y no las pude aprovechar; desafortunadamente, llevaba mucho tiempo sin competir a este nivel y la diferencia es muy amplia, tengo que seguir trabajando para llegar allí”, expresó Emiliana Arango.

El camino de ‘Emi’ continuará en la modalidad de dobles, donde forma equipo con su compatriota María Camila Osorio. La dupla nacional se medirá a la pareja de la española Aliona Bolsova y la australiana Astra Sharma.

Resultados lunes 5 de abril de 2021

[1] Saisai Zheng (CHN) a Usue Maitane Arconada (USA) 6-3 y 6-1

Stefanie Voegele (SUI) a [Q] Chloe Paquet (FRA) 3-6, 6-1 y 6-4

[6] Jasmine Paolini (ITA) a Kristie Ahn (USA) 6-3 y 6-0

[8] Yafan Wang (CHN) a [WC] Emiliana Arango (COL) 6-4, 5-7 y 7-5

Viktoriya Tomova (BUL) a Anna-Lena Friedsam (ALE) 6-2 y 6-3

[Q] Nuria Parrizas-Díaz (ESP) a Cristina Bucsa (ESP) 6-3 y 6-2

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Aliona Bolsova (ESP) En juego.

