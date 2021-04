En Semana Santa se movilizaron 7.631.690 vehículos y alrededor de 2.569.684 personas por las terminales aéreas y terrestres

Gracias al Plan Estratégico “Infraestructura y Transporte para salvar vidas en la vía”, el objetivo del Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas de acompañar de manera segura a los viajeros durante la Semana Santa se cumplió a cabalidad.



En total, 53.000 uniformados de la Policía Nacional, incluidos los 6.800 hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte, (Ditra) custodiaron las principales vías del territorio, en las que se movilizaron 7.631.690 vehículos entre el 26 de marzo y hoy 5 de abril. En este periodo, se impusieron 11.974 comparendos y se incrementaron en 325% las pruebas de embriaguez, llegando a 13.621, de las cuales 152 dieron resultados positivos. Además, durante este periodo se presentó una reducción del -25% en la siniestralidad al presentarse 744 siniestros viales.

“A lo largo de esta Semana Santa se efectuó un trabajo continuo y articulado entre las diferentes entidades del Sector Transporte y la Ditra, pensando en el cuidado y bienestar de los colombianos que iban a viajar, sin importar el modo que fueran a usar. Es de destacar el buen comportamiento de quienes respetaron las medidas de bioseguridad, lo que nos permite seguir avanzando en la reactivación económica sin bajar la guardia. Desde el Ministerio de Transporte, continuaremos construyendo políticas idóneas encaminadas a generar una movilidad segura.”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte acompañó a 1.886.370 personas que se movilizaron por las 49 terminales de transporte terrestre. El ente de control hizo presencia permanente en los peajes de las vías nacionales, así como en terminales aéreas, puertos, muelles y embalses. En su búsqueda de respaldar la policía de legalidad en el país, realizó 153 operativos con un total de 3.376 vehículos inspeccionados.

El ente de control hizo presencia en terminales terrestres, peajes, aeropuertos y puertos desde el 26 de marzo al 5 de abril la SuperTransporte realizó 32.614 sensibilizaciones y 6.484 orientaciones a los usuarios del sector transporte, en donde se dio información sobre derechos, deberes, protocolos de bioseguridad y recomendaciones a la hora de viajar con mascotas.

Es de resaltar el trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad que llevó a cabo 6 Mesas de Articulación, instaladas en 8 regiones del país, que contaron con un total de 735 asistentes, entre los que se encontraron autoridades locales y nacionales para conocer el estado de las vías en el territorio nacional. Al igual que acompañó a los conductores a través de los 14 Puntos Seguros, en donde 5.326 vehículos recibieron asistencia técnico mecánica, revisión de los protocolos de bioseguridad y pausas activas. Así mismo, la Ruta Nacional por la Seguridad Vial estuvo presente en los departamentos de Tolima, Boyacá, Quindío, Cesar, Cauca y Guajira, desarrollando 18.276 intervenciones pedagógicas para promover la seguridad vial en el país.

De manera oportuna, el Instituto Nacional de Vías (Invías) atendió 17 eventualidades en los departamentos de Caldas, Huila, Nariño, Norte de Santander y Tolima. Así mismo atendieron 17.708 llamadas a través del #767 resolviendo dudas sobre el estado de los principales corredores.

De igual manera, para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de las vías durante este puente festivo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sus concesionarios viales y las interventorías, atendieron de manera inmediata las diferentes emergencias presentadas en los corredores concesionados, se activaron los planes de contingencia y plan de manejo de tráfico por las vías alternas donde fue requerido, además se realizaron todas las actividades de control, seguimiento, operación y seguridad vial, para brindar un mejor servicio

En lo corrido de Semana Santa el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas y la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía Nacional, trabajaron permanente, no sólo para agilizar y acompañar a los viajeros, sino para respaldar las recomendaciones del Gobierno y el llamado a no bajar la guardia, teniendo en cuenta que el virus no se ha ido. Durante estos días se demostró que el transporte continúa jalonando la economía y la reactivación del país.

Por su parte la Aeronáutica Civil informó que durante la Semana Santa se movilizaron por vía aérea 683.314 pasajeros, 543.339 nacionales y 137.408 internacionales, por los diferentes aeropuertos del país. Las terminales aéreas con mayor movilización de pasajeros fueron Bogotá con 485.447, Rionegro con 158.403, Cali con 118.519 y Cartagena con 109.832.