LG Electronics deja el negocio de la telefonía móvil

–Después de registrar varios años de desempeño deficitario, en medio de la competencia intensificada con rivales más potentes, LG Electronics Inc. informó este lunes que se retira del negocio de la telefonía móvil.

El gigante tecnológico surcoreano dijo, en un informe presentado a los reguladores, que su unidad de comunicaciones móviles ya no producirá ni venderá teléfonos móviles a partir del 31 de julio, citando su larga crisis y la competencia feroz de la industria.

La decisión tuvo lugar dos meses después de que la firma indicara que su división de comunicaciones móviles estaba abierta a «cualquier posibilidad» para sus operaciones futuras.

El negocio móvil de LG ha estado en déficit desde el segundo trimestre de 2015. Sus pérdidas de explotación acumuladas alcanzaron, el año pasado, 5 billones de wones (4.400 millones de dólares).

LG, que una vez fue el tercer vendedor de teléfonos móviles del mundo, estuvo, supuestamente, manteniendo negociaciones con Vingroup de Vietnam y Volkswagen de Alemania; sin embargo, las negociaciones fracasaron, según los observadores de la industria.

LG explicó que su salida del negocio móvil conducirá a un descenso en los ingresos de la compañía a corto plazo; sin embargo, mejorará a la larga su estatus financiero y la eficiencia de gestión al final.

Los analistas opinaron que las ganancias de explotación de LG podrían registrar un aumento de 1 billón de wones (887 millones de dólares) este año, si se retira del negocio móvil deficitario.

LG dijo que producirá teléfonos móviles hasta finales de mayo para satisfacer los pedidos existentes de sus clientes y prometió que proveerá suficientes servicios posventa a los propietarios de teléfonos de LG aún después de cerrar su negocio móvil.

La compañía agregó que los trabajos de alrededor de 3.700 trabajadores de la división de comunicación móvil se mantendrán, ya que serán trasladados a otras unidades de negocios de la compañía y filiales de LG:

Aunque la compañía renuncia a su negocio móvil, LG indicó que las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en tecnologías móviles continuarán, añadiendo que se centrará, sobre todo, en conseguir soluciones de telecomunicaciones de 6G.

La empresa indicó que sus tecnologías móviles clave en telecomunicaciones 6G, cámaras y software son recursos esenciales para desarrollar televisores de próxima generación, electrodomésticos, piezas de vehículos y robots, por lo que continuará la I+D bajo la orientación de su director de tecnología (CTO, según sus siglas en inglés).

La decisión marca prácticamente el fin de los negocios móviles de LG, que comenzó primero como LG Information & Communications Co. en 1995. La unidad se fusionó posteriormente con LG Electronics en el año 2000.

LG disfrutó del éxito en la era de los teléfonos convencionales, pero comenzó a descender tras el surgimiento de los teléfonos inteligentes a finales de la década del 2000.

LG ha estado luchando para dar un giro a su negocio móvil en los últimos años, trasladando su base de producción de teléfonos inteligentes a Vietnam, mientras expandía los acuerdos de externalización.

A fin de impulsar las ventas de teléfonos inteligentes de gama alta, LG lanzó, el año pasado, el Explorer Project, que es una nueva categoría de teléfonos inteligentes que se destacan por diseños diferentes.

En virtud del proyecto, la compañía lanzó el «Wing», un teléfono inteligente de doble pantalla con un formato giratorio, pero las ventas fueron, al parecer, decepcionantes.

LG también tiene planeado lanzar, este año, un teléfono inteligente con pantalla enrollable de diodos orgánicos emisores de luz (OLED), tras dar a conocer el producto en el Salón de Electrodomésticos (CES) 2021. Sin embargo, según se informa, la compañía descartó el plan.

Los analistas mencionaron que los esfuerzos de LG no fueron suficientes para cambiar las tornas, dado que su presencia fue eclipsada por Samsung Electronics Co. y Apple Inc. en el segmento prémium, mientras que las marcas chinas dominaron en el sector de teléfonos inteligentes económicos.

Koh Jung-woo, un analista de NH Investment & Securities, dijo que los modelos de teléfonos inteligentes estratégicos, como el Velvet y Wing, tuvieron un desempeño bajo y, dado que las redes de quinta generación (5G) están pasando su punto máximo, la compañía ha perdido terreno en el mercado de teléfonos inteligentes prémium, quedándole pocas cartas para jugar.

Añadió que su teléfono inteligente enrollable atrajo la atención en el CES y es suficiente para impulsar su proeza tecnológica, aunque es probable que no conduzca a ventas significativas.

Según el investigador de mercados Counterpoint Research, LG fue el noveno mayor vendedor mundial de teléfonos inteligentes, con una cuota de mercado del 2 por ciento, tras vender, el año pasado, 24,7 millones de teléfonos inteligentes, lo cual supone una disminución del 13 por ciento frente al año previo.

Tras salir del negocio móvil, LG dijo que se centrará en sus nuevos motores de crecimiento, como los negocios de piezas de automóviles para vehículos eléctricos (VE) y automóviles de conducción autónoma.

Está previsto que la compañía lance, en julio, la empresa conjunta de sistemas de transmisión de VE con Magna Internacional Inc., de Canadá, y ha optimizado su producción de piezas de automóviles en el extranjero.

LG, conocido mejor por sus electrodomésticos, dijo también que impulsará las soluciones de plataformas y servicios, usando sus capacidades del internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), añadiendo que la compañía buscará más asociaciones y acuerdos de fusiones y adquisiciones (F&A) en el futuro. (Información Agencia Yonhap).