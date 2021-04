Concejales exigen medidas para reducir la inseguridad en Bogotá

En sesión Plenaria de asistencia mixta llevada a cabo este martes, se cumplió el segundo debate de control político relacionado con la seguridad en Bogotá, en el cual intervinieron los concejales de las Bancadas Colombia Humana – UP, Partidos Conservador y Liberal.

La continuación del debate de control político realizado a la Administración Distrital sobre el tema de seguridad en Bogotá inició con la intervención de la concejal Susana Muhamad, quien entregó los resultados que en esta materia ha presentado la actual Administración y con un análisis desde el año 2019 a la fecha manifestó que es preocupante lo que ha dejado la pandemia en este tema para los jóvenes, arriesgándolos a la presión del crimen organizado; sobre el hurto diario a personas trajo a colación el informe elaborado por la Veeduría Distrital en el que se señala que no hay evidencia que sustente que la reducción en la tasa de hurtos esté explicada en gran parte por las intervenciones concretas de las autoridades distritales en materia de seguridad.

En contraste, los patrones de crimen están estrechamente relacionados con los cambios en los patrones de movilidad de los ciudadanos y la actividad económica durante las diferentes cuarentenas. También cuestionó a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá por la responsabilidad que hacen a la migración venezolana en la ocurrencia de delitos, lo que genera una cortina de humo.

Por su parte, la Concejal Ana Teresa Bernal analizó la teoría de los comportamientos de patrones en el planteamiento del problema de seguridad en la ciudad y a manera de conclusión indicó que no existe una clara política del gobierno distrital para garantizar la movilización y protesta ciudadana evidenciándose la falta de liderazgo institucional y coordinación con la Policía de Bogotá para aplicar el protocolo con el debido respeto por los derechos humanos.

Aportando al debate de control político la Concejal Heidy Sánchez del Partido Colombia Humana – UP, enfatizó en que diferentes estructuras de grupos paramilitares influyen en Bogotá y entrega cifras: 1.400 bogotanos están en riesgo de ser víctimas de estas acciones presentes en Ciudad Bolívar y varios sus barrios; adicionalmente preguntó, ¿qué pasa en el barrio Santafé de la localidad de Los Mártires? En aspectos como: control territorial del microtráfico, disputa entre bandas, subcontratación del microtráfico y posible complicidad de la policía local.

Posteriormente, el turno le correspondió al Concejal Nelson Cubides quien en su exposición habló de seis mitos de la seguridad en Bogotá, entre ellos: ¿la inseguridad crece y es solo una precepción? ¿la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad mejoraría la seguridad en Bogotá? y ¿los inmigrantes estarían detrás del aumento de la inseguridad? y señaló además que hay exceso de instancias que diluyen responsabilidades en materia de seguridad y que se deben revisar de manera urgente, siendo estas: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Consejo Distrital de Seguridad, la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario, Comisión intersectorial de Acción Integral en Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, Comité Técnico de Monitoreo y Seguimiento al Plan Integral de Seguridad Ciudadana Convivencia y Justicia de Bogotá -PISCCJ, 20 Consejos Locales de Seguridad y Convivencia, Juntas Zonales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Red de Apoyo y solidaridad ciudadana, Consejos Locales de Seguridad de la Mujer; y concluyó diciendo que “hemos olvidado la cultura ciudadana y la convivencia en la ciudad”.

Para la Concejal Gloria Díaz, la inseguridad en Bogotá es uno de los principales motivos de preocupación de los ciudadanos durante el 2020; esta se incrementó debido al comportamiento que ha tenido el delito últimamente y exigió respuestas por parte de la Administración y de las autoridades y que como tal le hagan frente, pues el problema de la inseguridad en Bogotá no se trata de percepción, sino que es una realidad palpable y necesita medidas contundentes, así como la necesidad de que la seguridad se torne en un tema de prioridad en la agenda de la Administración.

“Las dificultades socioeconómicas de la población son un caldo de cultivo para el reclutamiento de población, tanto nacional como migrante por parte de las organizaciones criminales” dijo el Concejal Armando Gutiérrez, en este debate y presentó un panorama de la relación entre el Covid y el crimen realizado por el BID, comparando los datos durante la pandemia contra lo que habría ocurrido si el delito hubiese continuado con la tendencia pre-pandemia, analizando entre el 1º de enero de 2019 y 17 de agosto de 2020 encontrando que: no hay evidencia de un aumento significativo del crimen por encima de las tendencias anteriores al inicio de las medidas de aislamiento y la mayoría de los delitos registraron fuertes caídas durante las primeras semanas de cuarentena, pero esos descensos se han ido reduciendo y han retornado a sus tendencias pre-pandemia.

Mientras tanto, el Concejal Samir Abisambra analizó el papel de los niños, niñas y adolescentes en la violencia, ya que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, las personas entre 15 y 29 años han sido las víctimas principales de homicidios en Latinoamérica. “La seguridad ciudadana es mucho más que la lucha contra los delitos y cada vez es indispensable adoptar el paradigma de la convivencia ciudadana y la prevención”, aseguró.

A su turno, la concejal Luz Marina Gordillo, usó como fuente la encuesta Ciudades Cómo Vamos para señalar que Bogotá está muy mal posicionada en términos de percepción de inseguridad, pues solamente el 16% de los encuestados consideran segura a la capital. “Preocupa que la violencia contra la mujer vaya en aumento. Ojalá la alcaldesa haga algo para garantizar la protección de las mujeres y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad”, señaló la cabildante.

La Concejala María Victoria Vargas tituló su intervención “Las cifras no cuadran” y afirmó que “la inseguridad de Bogotá no es un asunto de percepción, sino que, para ella, es una realidad”. Aunque es consciente de que este fenómeno en Bogotá es multicausal, solicitó respuestas claras a la Secretaría de Seguridad sobre las acciones que está tomando para atacarlo y respuestas del por qué no coinciden las cifras de esa entidad y las de la Policía Nacional, en relación con varios delitos.

El último concejal en participar, a nombre de la bancada del Partido Liberal, fue Álvaro Acevedo, quien señaló a todos los actores del Distrito de ser los responsables de las causas que generan la inseguridad; tales como la pobreza, la miseria, el hambre, el desempleo, entre otras, y presentó algunas estrategias para enfrentar esa problemática. “Yo invito al doctor Hugo Acero a que miremos cómo hallamos una conectividad entre las cámaras que existen, especialmente las de planteles educativos, que son puntos de ataque del microtráfico, con la Policía Metropolitana para capturar a estos delincuentes en flagrancia”.

El debate de control político sobre la seguridad en Bogotá continuará en los próximos días e iniciará con la intervención de la bancada de Colombia Justa Libres.