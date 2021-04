Duque pide a los colombianos evitar actos de indisciplina que generen riesgo de contagio de Covid-19

–Tras calificar de bochornosos y alarmantes los actos de indisciplina presentados en diferentes ciudades del país, donde se intervinieron más de 2 mil 240 fiestas clandestinas, el presidente Iván Duque hizo un vehemente llamado a los colombianos a mejorar su comportamiento y evitar estas situaciones que «ponen en peligro a otras personas, y son personas que luego llegan a sus casas y contagian a sus seres queridos”.

“Desde, prácticamente, comienzos del mes pasado, estábamos advirtiendo acá en ‘Prevención y Acción’ sobre los riesgos que podía traer la temporada de Semana Santa, y la verdad hay que decirlo, el pueblo colombiano estuvo en líneas generales muy consciente con medidas estrictas en el comportamiento”, expresó el mandatario.

Sin embargo, afirmó que “hay situaciones que son bochornosas, alarmantes y que merecen rechazo”, como la aplicación de “53.357 comparendos en todo el país por la inobservancia de las medidas de prevención, de las medidas que han sido indicadas por las autoridades sanitarias para contener la pandemia”.

En el mismo contexto, el Jefe de Estado agregó que las autoridades intervinieron más de 2.240 fiestas clandestinas “que ponen en peligro a otras personas, y son personas que luego llegan a sus casas y contagian a sus seres queridos”.

“Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La pandemia no se ha terminado, en el mundo no se ha terminado, en nuestro país no se ha terminado. Vacunación no significa que ya podemos relajarnos”, destacó el Presidente Duque.

Así mismo, recalcó que “la vacunación, como lo hemos dicho tantas veces, es una medida farmacológica, pero hasta que todos estemos a salvo no podemos cantar ningún tipo de victoria”.

Además, el mandatario reiteró el llamado a los colombianos a mantener las medidas no farmacológicas

“Hay que seguir con la medida farmacológica, la vacunación masiva, gratuita, segura, pero también con las medidas no farmacológicas: tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, protocolos de bioseguridad; eso es fundamental”, manifestó.

Por último, el Jefe de Estado aseveró que las medidas anunciadas por el Gobierno para disminuir el riesgo de contagio de covid-19 son “para que estos días todos pongamos lo mejor de nosotros”, con el fin de proteger la vida y la salud de los colombianos.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, hizo un llamado similar a los colombianos, a quienes invitó al autoaislamiento responsable para mitigar aumento de casos de Covid-19 en el país.

«Estamos enfrentando un crecimiento importante, después de ese segundo pico que tuvimos en el mes de febrero con un crecimiento de casos relevantes en grandes ciudades del país, con un porcentaje de disponibilidad de camas de cuidado intensivo del 38%, comparado con el 46% que teníamos hacia el 28 de febrero», indicó.

Ese crecimiento, explicó, se dio en principio entre el 1 y el 15 de marzo, en mayor proporción por la Región Caribe, Antioquia y el Eje Cafetero. Desde ese momento se han tomado medidas, con intensificación del mensaje de riesgo, picos y cédula y restricciones de movilidad, precisó.

Añadió que la hipótesis que se maneja es que el aumento de casos obedece al relajamiento del autocuidado y dinámicas sociales de riesgo.

El ministro señaló que Medellín tiene un pico establecido y creciente tanto en número de contagios, como de fallecidos, y cuenta con una disponibilidad UCI del 3 %.

De igual manera, Santa Marta integra el grupo de ciudades con alta ocupación de camas UCI, con tan solo una disponibilidad del 5 %, y desde febrero presenta aumento de casos y muertes por covid-19.

Mientras que Cali, si bien estaba en una meseta, ya empezó a presentar una ligera tendencia al alza, por lo que tiene una disponibilidad del 15 % en Unidades de Cuidado Intensivo.

Barranquilla, con una disponibilidad UCI del 22 %, también trabaja en fuertes medidas para contener la tendencia al alza en los contagios y muertes. Se espera que los ciudadanos acaten la norma para minimizar el impacto de la pandemia en este nuevo pico por el que atraviesa la ciudad.

El grupo lo cierra Bogotá, que, aunque había estado estable, ya comenzó a presentar un crecimiento de casos, reflejado en un 31 % de disponibilidad UCI.

«Importante tener en cuenta este análisis que hizo el comité estratégico, porque nos muestra que en este momento tenemos aumento de casos y muertes en Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira, y aumento en casos y muertes con ocupación de UCI en Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla», aseguró Fernando Ruiz.

Por tal razón se emitió la Circular conjunta con el Ministerio del Interior, en la que se imparten recomendaciones para ser implementadas desde las 00:00 horas de este lunes 5 de abril hasta las 00:00 horas del lunes 19 de abril.

El ministro invitó a la comunidad a practicar autoaislamiento responsable, y para aquellas familias que viajaron a sitios de alta tasa de contagio, durante la Semana Santa, recomendó autoaislamiento preventivo mínimo de 7 días.

Asimismo, no salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si se ha tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, o si se tiene una prueba positiva para covid-19, en los últimos 14 días.

Evitar visitas a familiares o amigos con quienes no se conviva, así como comidas familiares en espacios cerrados, especialmente si hay adultos mayores o personas con comorbilidades. Hacer visitas cortas y al aire libre.

También, hacer buen uso del tapabocas, que cubra nariz y boca, distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, lavado de manos frecuente con agua y jabón o uso de soluciones a base de alcohol.

Estar atentos a la manifestación de síntomas respiratorios entre algunos de los miembros del núcleo familiar con los que se convive, y de presentarse un caso positivo, aislar a la persona de manera inmediata y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio.

Ruiz Gómez recordó que si un familiar adulto mayor ya recibió la primera dosis de la vacuna, de ninguna manera significa que tenga mayor protección y se relajen las medidas. La probabilidad de contagio existe y se debemos continuar la protección, ya que la inmunización por la vacuna se consigue cerca de dos semanas después de la segunda dosis.

El jefe de la cartera de Salud se refirió a la Resolución 411 de 2021 en la que se unificaron los protocolos de bioseguridad para el transporte aéreo nacional e internacional de personas.

«Define condiciones como un plan de emergencias y contingencias, control de pasajeros, limpieza y desinfección, medidas de protección. Además, el deber de desplegar campañas constantes de comunicación en todos los medios disponibles en todos los aeropuertos», apuntó.

De igual manera, el acto administrativo reitera la implementación de medidas para promover el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones, así como la verificación que todos los pasajeros nacionales hayan diligenciado CoronApp, y los internacionales Check-Mig.

La presentación del resultado negativo de una prueba PCR, expedido en un término no mayor a 96 horas antes del vuelo, para todos los viajeros procedentes de vuelos internacionales, indistintamente de la edad, si es colombiano o extranjero residente, también hace parte del documento.

Reiteró que el uso del tapabocas es obligatorio para todas las personas de 2 años en adelante, desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada, indistintamente de la duración del recorrido; y que quienes hayan presentado síntomas compatibles con el covid-19, hayan dado positivo o hayan sido contacto estrecho de uno, en los últimos 14 días, deben abstenerse de viajar.

«Es muy importante seguir estas normas, dado que estamos en un momento muy especial, trabajando fuertemente para la contención de los diferentes linajes o cepas que se están presentando en el mundo: brasilero, surafricano, británico y el hindú, lo que plantea la necesidad de robustecer y mantener los controles estrictos para mitigar la propagación del virus en nuestro país», concluyó.