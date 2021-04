Médicos encienden alarmas por lentitud en la vacunación y aumento de casos de Covid-19

La Federación Colombiana de Sindicatos Médicos reiteró su pedido de que los profesionales de la salud sean vacunados contra el COVID-19, mientras varias ciudades del país implementan nuevas medidas de restricción de la movilidad ante el aumento de casos.

«En Colombia, cerca del 20% de los trabajadores de la salud lo hace o con el Gobierno o con una entidad privada, como trabajador formal. El 80% somos independientes, dependemos no de contratos sino de prestación de servicios», dijo Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación.

Por esta razón, «a la gran mayoría de estos empleados [del sector] no los han vacunado. (…) Si no inmunizamos a esta gente, posiblemente se van a infectar. Y si pasa eso, no habrá quien atienda al resto de la población», agregó.

El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció que 52.772 profesionales de la salud han resultado contagiados y han muerto 250 personas al frente de sus actividades laborales.

De acuerdo con Enciso Sánchez, la misma situación contractual que dificulta la vacunación tiene otras afectaciones. Una es la falta del bono económico compensatorio ofrecido por el presidente Iván Duque, el cual fue entregado a un porcentaje pequeño de los trabajadores.

La Federación pidió al mandatario priorizar la creación de una renta básica mensual para quienes lo requieran.