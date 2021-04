Bancada del Atlántico solicita al Gobierno acelerar la vacunación en el departamento

Tras cuatro horas de sesión que duró la mesa técnica virtual de seguimiento y vigilancia al Covid-19 en el departamento del Atlántico y el distrito de Barranquilla con representantes del Gobierno Nacional, Distrital, Departamental, Municipal, del sector salud y de Policía, los congresistas citantes de la misma manifestaron sus preocupaciones frente al tema.

Las observaciones de los congresistas, que apoyan y respaldan las medidas adoptadas por las autoridades departamentales y del orden nacional, se centraron puntualmente en la ocupación de UCIS y lo complejo que resulta actualmente encontrar una cama pese a que aún la ocupación no se encuentra en el 100%, acelerar el proceso de vacunación en Barranquilla y el Atlántico y establecer reglas de juego claras para la participación de los privados porque al ritmo que se va, tomará alrededor de dos años para alcanzar la inmunidad de rebaño; así mismo, mayor control para las EPS debido a que no están prestando una oportuna atención y el fortalecimiento responsable de las medidas para reducir los riesgos de muertes y contagios.

“Desde las instancias departamental y nacional consideramos que se están haciendo las cosas, pero no hay que bajar la guardia, vamos a seguir trabajando en equipo, debe haber responsabilidad y disciplina ciudadana para salir unidos de esta crisis. Desde el Congreso seguiremos haciendo vigilancia y control. Entre las recomendaciones de la bancada estuvo el aumento de la capacidad hospitalaria, la capacitación del personal médico para una atención más eficaz; el diseño de mejores estrategias de comunicación para el autocuidado y un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que se efectúen mayores controles sobre las EPS e IPS”, señalaron los congresistas.

Con respecto a la vacunación, la gobernadora Elsa Noguera envió un mensaje al Gobierno Nacional: “en la medida en que nos puedan facilitar un mayor número de vacunas aquí estamos listos y preparados con la logística para avanzar de manera masiva con esta vacunación y de igual manera acelerar el proceso de saneamiento y modernización de la red hospitalaria”.

Por su parte, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, expresó que continuar con la vacunación es importante: “sabemos que es un reto porque el gobierno tiene una estrechez en el número de vacunas que en este momento está arribando al país y eso pone cierta presión sobre la posibilidad de abrir, de manera masiva, a mayores de 65 años, pero creo que es un mensaje favorable en ciudades como la nuestra que tienen una alta afectación, empezar a vacunar y salvar a esa población que está en mayor riesgo”.

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, indicó que “seguimos con la apertura de camas, pero también estamos con las EPS en un corredor aéreo, en un corredor terrestre. Hemos confirmado disponibilidad y capacidad de recepción de pacientes en la ciudad de Cartagena, Sincelejo, en la ciudad de Valledupar para corredores terrestres y también tenemos recepción de pacientes en otras ciudades del interior del país a través de corredores aéreos lo cual nos va a permitir movilizar a algunos pacientes. Este es un pico complejo. Solo se sale adelante trabajando en el mismo sentido. Barranquilla debe estabilizarse entre esta y la otra semana”.

Juan Pablo Díaz Granados, viceministro del Interior, indicó que “el reto está en seguir disminuyendo la velocidad del contagio y que en materia de orden público está el compromiso de apoyar a los entes territoriales trabajando en común acuerdo”.

A su turno, el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizabal, indicó que han seguido haciendo intervenciones y han trasladado 185 mil usuarios. También, señaló que hay que revisar qué pasó con la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), que anteriormente se implementaba y a la fecha no se hace. “Volvamos a apretar, sigamos haciendo pruebas, rastreos, esa es la clave. En el país bajaron a la mitad las pruebas. El hecho que haya llegado la vacunación no nos permite relajarnos. Puedo seguir haciendo visitas, sancionar, pero este es un compromiso de todos. Quiero llamar la atención a las EPS, no bajemos la guardia. Volvamos a volcarnos como lo hicimos en el pico anterior”.

José Luis Accini Mendoza, presidente nacional de AMCI, explicó que “una de las recomendaciones que surgieron de la AMCI es que los médicos especialistas y que están al frente de servicio general puedan acceder, a través de un sistema de amplificación, a telecapacitaciones sobre el cuidado crítico, de forma que haya más manos en capacidad de atender a los pacientes que requieren una UCI. Se trata de un trabajo que ya se viene adelantando de la mano con el SENA. También se requiere seguir haciendo pedagogía para que no haya desperdicios de medicamentos, pues en estos momentos es impensable que se pierda una gota”.

Finalmente, el Coronel Hugo Fernando Molano Losada, Comandante de la Policía del Atlántico, señaló que, en lo que va corrido del 2021 se han impuesto 9472 comparendos, se han intervenido 1227 fiestas y se ha prestado el servicio de acompañamiento y custodia de vacunas equivalentes a 28.018 dosis entregadas en los municipios.

La Bancada del Atlántico declaró su conformidad con los resultados de la mesa técnica y anunció nuevas reuniones para hacer seguimiento y vigilancia a la situación. La mesa técnica de seguimiento al Covid-19 la integran los congresistas: Senadores Armando Benedetti, Miguel Amín, Efraín Cepeda, Arturo Char, Antonio Zabaraín, Luis Eduardo Díaz Granados, Laura Fortich, Mauricio Gómez, Carlos Meisel, José David Name, Laureano Acuña e Iván Name; y representantes: Martha Villalba, Armando Zabaraín, Cesar Lorduy, Modesto Aguilera, José Gabriel Amar, Karina Rojano y Jezmi Barraza.