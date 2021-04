Las vacunas para la Covid-19 traen optimismo ante una cuarta ola de infecciones

Para el 1 de abril en Colombia, el Ministerio de Salud informó que a la fecha se han aplicado 2.243.392 inmunizantes contra la covid-19 y que se han Vacunas contra COVID 19 | OCUvacunado con las dos dosis a 286.067 ciudadanos, principalmente personal médico de primera línea y mayores de 80 años.

Por su parte, más de 60 millones de estadounidenses han sido completamente vacunados contra COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los esfuerzos de vacunación a gran escala que se están llevando a cabo en los EE. UU. Para vacunar a las personas elegibles, se producen en un momento en que los expertos en atención médica están preocupados porque las personas se relajan en cuanto a las precauciones de seguridad.

“A todos nos preocupa que haya una cuarta ola”, dice el Dr. Abinash Virk, experto en enfermedades infecciosas y copresidente del grupo de trabajo de distribución y asignación de vacunas COVID-19 de Mayo Clinic. “Ya hemos tenido tres olas. Y cada vez que bajaban las olas, las personas se emocionaban al punto de quitarse los tapabocas y dejaban de tomar todas las precauciones que recomendamos. En este momento, es la misma situación”.

El Dr. Virk dice: “Todos queremos volver a nuestra vida normal. Pero los datos recientes han demostrado que hay un aumento en el número de casos de COVID-19. Lo más preocupante que tenemos ahora es que durante los últimos días y semanas las variantes han aumentado sustancialmente. Preocupa que la cuarta ola puede estar compuesta en gran parte por las variantes de COVID-19, especialmente porque muchas personas aún no están vacunadas. Y esa es la razón por la que tenemos que seguir usando tapabocas en público, distancia social y practicar una buena higiene de manos, hasta que se vacune sustancialmente un número importante de personas”.

Uno de los objetivos del esfuerzo de vacunación COVID-19 es alcanzar la inmunidad de la población, también conocida como inmunidad colectiva.

“Lo que queremos decir con inmunidad colectiva es que la mayoría de la población o un gran porcentaje está protegida contra una determinada enfermedad, dice el Dr. Virk. “Puede contraerlo a partir de una infección natural, o puede contraerlo a través de la vacunación. Basado en el hecho de que solo hemos tenido alrededor del 20% de la población vacunada, aunque hemos tenido alrededor de 30 millones de personas que han tenido Infección por COVID-19: no estamos ni cerca de lo que consideramos inmunidad colectiva. Lo que consideramos una buena inmunidad colectiva a un nivel que será útil para revertir esta pandemia es que alrededor del 70 al 80% de la población tiene que estar protegido. Y aún no estamos cerca de eso”.

La buena noticia es que se ha demostrado que las vacunas son eficaces y seguras. “Lo que nos muestran los datos es que estas vacunas son extremadamente seguras”, dice el Dr. Virk. “No solo eso, sino que estas vacunas también son muy efectivas para prevenir el COVID-19 y, en particular, evitar que las personas ingresen al hospital o mueran. Estas vacunas realmente han demostrado su eficacia y seguridad”.

Los CDC ofrecen estos consejos para ayudarlo a prevenir la infección por COVID-19:

Use un tapabocas que cubra su nariz y boca para ayudar a protegerse a sí mismo y a los demás.

Manténgase a 6 pies de distancia o a 2 metros de otras personas que no viven con usted.

Obtenga una vacuna COVID-19 cuando esté disponible para usted.

Evite las multitudes y los espacios interiores mal ventilados.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles.