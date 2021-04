Murió a los 50 años el legendario rapero DMX

–El legendario rapero estadounidense Earl Simmons, más conocido como DMX, falleció este viernes en el hospital White Plains de Nueva York.

El fallecimiento del músico, quien tenía 50 años de edad, se produjo cinco días después de haber sido ingresado al centro asistencial tras sufrir un infarto.

La noticia fue confirmada por la familia de Simmons a través de un comunicado en el que aseguraron que en el momento de su muerte el músico se encontraba al lado de sus seres queridos, luego de haber permanecido «conectado a un respirador artificial durante los últimos días».

«Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. Su música inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre», detalla la misiva.

Sus familiares han pedido que se les respete su privacidad en este momento «increíblemente difícil» y aseguraron que darán a conocer los detalles de la ceremonia conmemorativa en honor del artista una vez se ultime todo.

Earl Simmons, nació el 18 de diciembre de 1970 en Mount Vernon, New York. Era conocido como Dark Man X o The Divine Master of the Unknown y saltó a la fama a finales de la década de los 90.

Se caracterizó por la violencia en sus letras y materia oscura, convirtiéndolo en uno de los artistas más aclamados por los fans, tanto del rap como del punk y el heavy metal.

Protagonizó su propia serie de televisión «La Realidad del alma de un hombre en América» a través de la red de televisión por cable BET. En 2002, DMX escribió un libro autobiográfico titulado EARL: La Autobiografía de DMX. También tiene un amplio expediente de detención. (Con información de RT y Wikipedia).