Por: Diego Calle Pérez.

Ni modo escribir que nos gobiernan desde el capitolio nacional. Los senadores y representantes a la cámara, si nos gobiernan. Hacen controles políticos, no hacen controles, convocan a mociones de censura, no hay a quién censurar en tiempos de coronavirus. Mientras en septiembre del 2010 planteaban unas cosas, en septiembre de 2020 presentaban otras, en especial, los que han repetido en silla ajena, ya no se les ve ni en el canal del congreso.

En los departamentos, se ven a los diputados en los pueblos ofertando su candidato al senado y a la cámara de representantes. Los diputados, dícese de aquellos que representan la junta directiva del departamento, se les ve en algunos temas, muy comprometidos y otras veces, muy alejados de esos pueblos, donde prometieron llegar con el gobernador de turno. Esos mismos diputados, esos de siempre, esos que hasta fueron alcalde de uno de esos pueblos, que tienen su heredero o tienen varios concejales trabajando duro por el senador que busca repetir en el capitolio nacional.

En las ciudades capitales la situación parece estar complicando el plan de desarrollo municipal. Los concejales parecieran cambiar sus gestiones de aparecer con ayudas en los barrios, pocos se aparecen por estos días en las sesiones virtuales. En Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Montería y Bucaramanga, los temas del plan de vacunación lo están gestionando desde las gobernaciones, algunos alcaldes, no se quieren meter de lleno en el tema que a topa tolondra les quiere delegar el ministro de salud.

La pregunta: ¿Quién Gobierna, ¿Quién Gestiona? La realidad sentida es la sumatoria de aciertos y desaciertos que han venido ejecutando los diferentes ministerios. San Andrés y Providencia enfrentan el abandono de un estado que se presenta y se hace el que todo se está gestionando. La gobernación de Antioquia, enfrenta una situación muy compleja. Algunos critican, otros cuestionan, nada se presenta ante la renuncia o una posible nueva convocatoria a elecciones para quién quedaría por meses y en medio de una crisis que tiene nerviosa a los votantes y a otros tantos que nos les conviene el cambio de gobierno departamental. Al lector le parecerá que nada cambia con los años y que posiblemente esté periodo lo termine el encargado como si hubiera sido el elegido. La pregunta: ¿Quién gestiona, ¿quién gobierna?