Así es la vacunación este lunes y martes para el personal de salud de 1ª y 2ª línea

–Para este lunes 12 y martes 13 de abril, estarán habilitados cuatro puntos para que el personal médico de primera y segunda línea que estén priorizados en ‘Mi Vacuna’, puedan acceder a la aplicación del biológico contra el coronavirus COVID-19, acorde al último dígito de la cédula.

La Secretaría de Salud hace un llamado a quienes integran el personal salud de segunda etapa y aparezcan registrados en Mi Vacuna, para que acudan sólo a los puntos habilitados, según su último número de cédula.

Adicionalmente, se le recomienda al personal de salud que acude a su inmunización, que lleve diligenciado el consentimiento informado para agilizar el proceso de vacunación.

Estos serán los puntos:

Los días lunes y martes, en el centro comercial Bima, puede asistir únicamente en vehículo el personal de salud cuyo último dígito de identificación termine en 9,0,1 y 2. En la Clínica Colombia puede presentarse el talento humano en salud con cédula finalizada en 3 y 4; el punto Cuidarte Tu Salud será para los números 5, 6 y 7 y, finalmente, se habilitó el coliseo Movistar Arena para la inmunización de personas con cédula terminada en 9. El ingreso a este punto será por la puerta 8.

El martes 13 de abril, estará disponible para la vacunación el Hospital Simón Bolívar, al que podrán asistir el personal médico cuya cédula termine en 0; al Hospital El Tunal quienes tengan identificación finalizada en 1; al Coliseo Alterno Cañizares las terminadas en 2; al Centro Comercial Bima los números 3, 4, 5 y 6; a la IPS Cuidarte Tu Salud las cédulas que terminen en 7; al Movistar Arena quiénes tengan cédula terminada en 8 y al Hospital Santa Clara personas con identificación terminada en 9.

“No se angustien, porque si por alguna razón no se vacunaron hoy o mañana, no se pierde la oportunidad de acceder al biológico. Vamos a seguir ampliando los plazos y los puntos en la medida que sea necesario. El propósito de la Alcaldía Mayor es no solo vacunar a unos, si no inmunizarlo a todos”, dijo el secretario de salud, Alejandro Gómez, desde el punto Bima, que recibió una gran afluencia de trabajadores de la salud este domingo.

Para la vacunación en el centro comercial Bima, los profesionales de la salud deben acudir únicamente en carro, con su cédula de ciudadanía y el carné de la IPS donde laboran o la tarjeta profesional. No se requiere cita previa y se atenderá en orden de llegada al punto.

Deberán ir con un acompañante que sea mayor de edad y tenga licencia de conducción. El costo del parqueadero es de $4.600 por cada hora.(Información y foto Alcaldía Bogotá).