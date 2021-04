Diana Aponte podría convertirse en la primera colombiana en visitar la luna

Elon Musk, fundador de Space X, y el magnate japonés Yusaku Maezawa, planean llevar a la órbita lunar a ocho personas por siete días. Se trata de la primera misión de turismo lunar y artístico, gratuita, que se prevé despegue en 2023. Una de las candidatas para ir a la Luna es la cantante colombiana Diana Aponte.

El 18 de septiembre del 2018 se supo que Maezawa sería el primer turista lunar. En aquel momento, el multimillonario declaró que pagaría el viaje a ocho invitados, artistas de diversos países, con una carrera con enfoque altruista e impacto social, que estuvieran preparados o con interés en ramas científicas y espaciales, que dominen el idioma inglés, y que a su regreso a la Tierra, generen un proyecto creativo con la experiencia vivida. Ahora, #dearMoon ya tiene en vista a los candidatos.

Aponte, la cantante y compositora villavicense cumplió con las condiciones para poder participar en la convocatoria: es artista desde temprana edad, trabajó para diversos proyectos con Naciones Unidas (ONU), realiza estudios de Física con científicos de la industria espacial, y domina perfectamente el idioma inglés.

La artista contó al periódico El Tiempo que decidió participar en el viaje a la Luna porque cuando se anunció, el tema tuvo mucha repercusión en medios científicos y sus amistades la animaron a postularse.

A comienzos de marzo Aponte se enteró de que pasó el tercer filtro de la convocatoria, y compartió en redes sociales su emoción: «Estoy feliz y emocionada de anunciar que me he unido al equipo de DearMoon con @yousuckMZ. Como una artista que se ha inspirado en la Luna desde la infancia y como una apasionada de hallar nuestro lugar en el universo, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Una luz para la humanidad», escribió en Twitter.

Happy and excited to announce that I have sing up for#dearMoonCrew with @yousuckMZ ????? As an artist inspired by the moon since childhood and a passionate about finding our place in the universe this project has a deeply meaning. A light for HUMANKIND https://t.co/TzM435WabT

— Diana Aponte (@DianaAponte) March 3, 2021