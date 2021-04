Trump cree que la vacuna contra el Covid-19 debería llevar su nombre

–En una reunión con donantes del Partido Republicano este fin de semana, el expresidente de EE.UU., Donald Trump se jactó de los logros de su Administración en la lucha contra la pandemia y defendió que la vacuna anticovid debería llamarse «Trumpcine», en referencia a su propio nombre, informa The Washington Post.

En el evento, organizado en su club de Mar-A-Lago (Florida), Trump dijo que los fármacos contra el coronavirus deberían ser llamados «Trumpcine» en lugar de por sus nombres convencionales, precisando que esta idea le fue proporcionada por uno de sus simpatizantes.

Sobre los logros de su gestión, Trump parecía referirse al programa Operación Warp Speed, lanzado hace casi un año para la creación de vacunas. Sin embargo, según los informes, no todas las empresas farmacéuticas recibieron el financiamiento completo para los desarrollos y no está del todo claro el verdadero impacto que tuvo dicha iniciativa.

En su intervención, el exmadandario también arremetió contra Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de EE.UU., por desaconsejar el uso de mascarillas al inicio de la pandemia. «¿Alguna vez han visto a alguien tan lleno de mierda?», comentó sobre el experto médico.

Además, Trump se refirió de forma despectiva a algunos oponentes políticos, incluido Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado de EE.UU., a quien calificó de «tonto».

No es la primera vez que Donald Trump se atribuye logros médicos de la lucha contra la pandemia. «Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna contra el covid-19 (a menudo referido como ‘el virus chino’) que si yo no hubiera sido presidente, ustedes no recibirían esa hermosa inyección en cinco años, en el mejor de los casos, y probablemente no la recibirían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!», afirmó el exmandatario a inicios de marzo. (Información RT).