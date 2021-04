Las deudas tienen al borde de la banca rota a Paulina Rubio

Aunque tiene casi 40 años de carrera artística desde el lanzamiento de Timbiriche, Paulina Rubio es, de las integrantes del sexteto original la que más fama tiene, no tanto por su talento sino por sus reyertas, dramas pasionales y derroches, por lo que lleva ya varios años con problemas económicos.

Los problemas financieros se suman a los titulares que lleva protagonizando por sus fuertes problemas personales, sus relaciones fallidas, y a nivel profesional también ha experimentado golpes: sus proyectos no están obteniendo los resultados esperados, y su fortuna se está evaporando.

Esta no sería la primera vez que una figura del medio artístico despilfarrase una fortuna, pero no deja de ser algo impresionante ver cómo la intérprete de ‘Una sola palabra’ y ‘Mío’, se ha hundido en una serie de deudas impagables, en mayor parte por algunas demandas judiciales interpuestas (muchas consideradas frívolas) por la cantante.

Recordemos que, en España, la Rubio demandó a tres programas de televisión hace quince años, mismos que ya no existen: ‘Dónde estás corazón’, ‘Crónicas marcianas’ y ‘Aquí hay tomate’. Esos tres espacios se hicieron eco de unas informaciones que hablaban de una presunta orientación bisexual de la cantante, además de su relación con las drogas, el maltrato a su pareja de entonces y que se había sometido a la interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina.

La sentencia no fue a favor de la cantante y esta se vio obligada a pagar alrededor de 200,000 euros en costes legales y compensaciones. Por lo mismo, se vio posteriormente embargada, ya que tampoco pagó sus honorarios a sus abogados por más de un año, aunque esos sí lograron cobrar mediante dicho método de cobro de deuda.

Desde entonces, hasta ahora (y han pasado ocho años) la cantante ha seguido incurriendo en deudas y gastos astronómicos en pleitos legales: de acuerdo con el programa Ventaneando, información que también confirmó el diario español ABC con el acceso a documentos judiciales. La artista acumula múltiples deudas por el impago de impuestos de su mansión de Miami que ascienden a unos 100,000 dólares anuales, cantidad que iría en aumento si no paga.

Esta propiedad, que Paulina Rubio comparte con sus hijos Andrea y Eros, hijos de Nicolás Vallejo Nágera, también conocido como ‘Colate’ (a quien pudo quitar la custodia de su hijo en 2020) y el cantante Gerardo Bazúa respectivamente, la adquirió en 1996, por la cual pagó la cifra de 520,000 dólares tan solo por el terreno. En ese momento, su pareja sentimental era el arquitecto y empresario Ricardo Bofil (a su vez exmarido de Chábeli Iglesias) quien también fue el responsable del diseño de la ostentosa residencia.

A mediados de los 90, la Rubio adquirió el terreno a nombre de la compañía Ananda Florida Inc., la cual compartía con su madre, la primera actriz Susana Dosamantes. No obstante, tal sociedad quedó inactiva en 2015, por lo que a partir de ese momento su residencia pasó a nombre de su nueva compañía P. Blonde Studos Music and Art. Además de la deuda por impuestos, la exTimbiriche también está en proceso legal con una firma por haber dejado de pagar algunas de sus tarjetas de crédito, a las cuales debe la suma de 24,500 dólares.

Sumado a ello, Paulina ha perdido gran parte de sus ingresos de los últimos tres años en el pago de honorarios a la firma legal que la representaba en el caso con su ex Vallejo Nágera, y aunque ganó, los costos legales fueron muy elevados. Cabe destacar que Paulina corre con todos los gastos de manutención de sus hijos toda vez que ninguno de sus exes (Bazúa y Colate) contribuyen de ninguna manera al sostén de los mismos.

Y si se toma en cuenta que debido a la pandemia de la COVID-19 se suspendieron toda clase de giras y conciertos, la Rubio (que se dio el lujo, en 2018, de despreciar la exitosa gira reunión con sus excompañeros: Sasha Sökol, Erik Rubín, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra y Diego Schoening), no ha trabajado ni percibido ingresos mayores a sus regalías (que hoy en día no son muchas) en más de un año.

Los rumores se han recrudecido al saberse que la cantante cobra 125 dólares por enviar saludos personalizados en la red, aunque este es un hecho al que han recurrido los famosos para capear el temporal y, como dijo su mamá cuando salió a defenderla, no hay nada malo ni humillante en ello.

¿Realmente se quedó Paulina en la ruina? Todo parece indicar que, a los 50 años de edad, la que fuera la exTimbiriche más exitosa —Thalía, su antigua rival, con la que muchos insisten en compararla, no cuenta, ya que ella no forma parte de la generación original y está casada con un multimillonario — ahora enfrenta tiempos difíciles y que estos no tienen punto final a la vista, aunque ella continúa en la lucha. Yahoo