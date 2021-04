Vinculan los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 a la proteína FP4

-Premios Nobel y exmandatarios piden suspensión de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2

–Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.

El primero de ellos analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49).

Aunque las trombosis afectaron a distintos órganos, todos los pacientes tenían anticuerpos contra la proteína FP4 y déficit de plaquetas en la sangre.

El segundo estudio analiza la situación de los cinco pacientes de Noruega: cuatro mujeres y un varón de entre 32 y 54 años que eran trabajadores sanitarios y que desarrollaron síntomas entre el séptimo y el décimo día después de recibir la primera dosis de la vacuna.

Como en el estudio anterior, todos ellos tenían altos niveles de anticuerpos contra la proteína FP4 de las plaquetas, una reacción inducida por la vacuna.

Mientras tanto, Dinamarca, que suspendió de forma definitiva la vacunación contra el COVID-19 con AstraZeneca, estudia la posibilidad de compartir las dosis no utilizadas de ese producto con países pobres, aseguró este jueves el director de la Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

«Ayer mantuve una conversación con Søren Brostrøm (jefe de la Dirección General de Sanidad danesa) acerca de que el ministro de Asuntos Exteriores está examinando opciones para compartir la vacuna de AstraZeneca con otros países, que es la recomendación que habíamos dado», afirmó en una rueda de prensa virtual Kluge.

Kluge mostró su «aprecio» por esa postura y se mostró comprensivo con la decisión de las autoridades sanitarias danesas de suspender la vacuna, si bien reiteró que es «segura y efectiva» contra la covid-19 y que el riesgo de sufrir trombos es «mucho mayor» si uno contrae el virus.

Premios Nobel y exmandatarios piden suspensión de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2

Premios Nobel y exjefes de Estado o de gobierno pidieron en una carta pública una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el SARS-CoV-2 e invitaron al presidente estadounidense, Joe Biden, a que apoye la iniciativa.

La supresión de la propiedad intelectual del inmunizante es «una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia», consideran los 170 firmantes de la carta, entre ellos los expresidentes de Francia, François Hollande, y Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y el exprimer ministro británico Gordon Brown.

El texto propone una suspensión temporal de algunas de las obligaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para que cualquier país pueda producir la vacuna sin preocuparse de disponer de la patente. (Información DW).