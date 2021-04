Comisión Sexta convoca a especialistas para construir ley de seguridad farmacéutica

“Aquí estamos haciendo un avance en la salud para los colombianos, buscando dinamizar la economía con la generación de empleos, por lo tanto vemos que la posición del superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, es contraria, cuando pide el archivo de esta iniciativa porque viola según él la propiedad intelectual”, así lo manifestó el senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) en audiencia pública de la Comisión Sexta sobre la socialización del proyecto de ley 372 de 2020 que establece normas para la seguridad Farmacéutica,” donde intervinieron los interesados en la construcción de la ley.



Para el Presidente del colegio nacional de Químico, Hernando Cuellar, “la química farmacéutica desde el año 1962 viene haciendo una función especial en el crecimiento del país, es mucho lo que se viene dando frente a esta área, en la industrial y en la farmacéutica, todos estos trabajos de propiedad intelectual deberían estar reglado en este proyecto de ley, en el tema de cómo se otorgan las patentes, proyectos de inversión abierta, debemos trabajar cuando o no se debe dar una patente, y tener en cuanta el tema sobre propiedad industrial e intelectual, el país debe manejar estos criterios en conjunto para sacar una buena ley en todos los ramos”.

Según Aurelio Mejía, director de regulación del Ministerio de Industria y Comercio, “en el capítulo II del proyecto de ley que contempla la propiedad intelectual, las disposiciones vigentes hoy en día sobre los derechos de autor, permiten la flexibilidad. Advierte que allí la adquisición de bienes públicos esta medida es considerada como discriminatoria porque viola el principio de trato nacional, incorporado en la legislación vigente, y pasar de licencias automáticas a licencias obligatorias”.

Oscar Lizarazo, investigador y docente de la universidad nacional “estoy de acuerdo con varios aspectos que propone el proyecto de ley se debe trabajar en pulir algunos aspectos importantes, valoro la posición del Gobierno pero es importante que todo esté sujeto a observaciones porque tendrían algunos faltantes, la Superintendencia de Comercio se equivoca al decir que las patentes salvan vida cuando lo que salvan vida son los medicamentos. se ha hecho mucho énfasis en innovar pero vale la pena trabajar en asimilar o imitar legalmente como lo hacen países como Corea, Argentina, Brasil, además la regla general es que uno puede imitar, pero no aprovechar de manera indebida la reputación ajena, tal como hace Argentina, que hoy en día por su capacidad tecnológica puede fabricar vacuna porque tiene la guía de patentes más estricta”.

Claudia Vaca directora del centro de medicamentos de la universidad Nacional, resalta “La propuesta de ley de seguridad farmacéutica tiene aspectos muy importantes de políticas, ciencia, tecnología industrial y de salud pública, este proyecto podría alinear la oferta de medicamentos y tecnologías médicas con los problemas y necesidades en salud del país y de los países con problemas similares. Hay muchos instrumentos para trabajar promoviendo las licencia abiertas”.

Mientras tanto, Francisco Rossy de Infarma, explica que, “está claro que los derechos de propiedad intelectual no nos están ayudando al desarrollo de avances en la ciencia, porque las empresas han llevado el liderazgo, y vale la pena también tener en cuenta la salud de los ciudadanos”.

Por su parte Lucía Camacho, Investigadora, señala “en el transcurso de la Pandemia el mensaje es que se permita a los gobiernos no cumplir patente en beneficio de que se logre la inmunización de rebaño, tema que no ha sido respaldado por Colombia, para la (OMC), Organización Mundial del Comercio, el mecanismo de propiedad intelectual le ganó la batalla a la salud de los ciudadanos, debe promover el Gobierno una fabricación del medicamento bajo el estado de emergencia y liberar las excepciones mediante acuerdo”.

A su vez Santiago Marroquín de la Cámara Colombo Americana, aseveró que “Reiteramos el compromiso para que Colombia, se pueda posesionar como un territorio de investigación científica, esto garantiza que el país tenga un desarrollo en la economía farmacéutica, es importante la participación extranjera pero es más valioso la fabricación nacional y trabajar por la protección intelectual nacional, estableciendo procedimiento de observancia de la propiedad intelectual”.

Para Ricardo Triana, Representante de empresas extranjeras, “Colombia está en una capacidad para hacer estas investigaciones, la propiedad intelectual es definitiva, para la generación de empleo en las múltiples empresas que vienen aquí, debemos dar un trato igualitario entre empresas nacionales y extranjeras y evitar la discriminación, dando un trato igualitario para que haya mucho más investigación en el país acto que se debe respaldar”.

El Doctor Juan Carlos Suarez-Director del Instituto prospectiva e innovación de salud, analiza el proyecto de ley, expresando “La existencia de esta regulación no es nada nuevo, ¿será que el tema de la propiedad intelectual es obstáculo o es la falta de emprendimiento de nuestra industria farmacéutica? Aquí dejamos una visión dinámica para el libre mercado, debemos construir una capacidad de producción e invertir más en ciencia y tecnología de la investigación e incentivar la producción.”

Por su parte Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento expresa su descontento a la falta de apoyo al proyecto de ley “estoy indignada con la posición del Gobierno frente a este proyecto porque es una postura vacía, El gobierno dice que ese proyecto viola los derechos de propiedad intelectual, sin ver otras alternativas, la pandemia nos mostró que tenemos un déficit desde hace tiempo en materia de investigación para la Malaria y la ciencia, por supuesto que lo ideal es la concertación pero vale la pena trabajar en pro del desarrollo y la industria nacional esto con el conocimiento técnico.”

Finalmente el senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) anunció que “mi interés es por Colombia, por lo tanto no declinaré en avanzar con este proyecto de ley, hemos tenido una escases en el tema de abastecimiento de las vacunas, Colombia debe proteger sus creaciones científicas para convertirse en exportador de tecnologías y mirar no solo a Singapur, sino a Brasil Y Argentina porque a propiedad intelectual no es un campo de restricción absoluta no podemos insistir en dar las mismas respuestas de antes y negarnos a avanzar”.

El legislador Agudelo Zapata insistió “a Dios y al gobernante hay que ayudarle, esta iniciativa no está llamada a desconocer los derechos de terceros ni tratados internacionales, este proyecto de ley ha sido trabajado con ex ministros, científicos nacionales e internacionales, se trata de maximizar las flexibilidades previstas en las mismas normas para que la salud y la vida no acaben subordinadas a los criterios del mercado, desconociendo el derecho fundamental a la salud, porque el estado debe tener su lugar en esta situación de emergencia”.