Cuatro claves para que empresas de Software y TI mejoren su productividad, reduzcan costos y sean más rentables para la reactivación

Durante la pandemia, las empresas de Software y TI, al igual que el resto de la industria, tuvieron que afrontar una transformación interna para elevar su productividad, reducir costos y mejorar su calidad, con la finalidad de ser competitivas y rentables de cara a la reactivación económica y así garantizar su sostenimiento en el mercado.



Esta industria puede optimizar sus procesos internos a través de cuatro acciones puntuales: mejorar la productividad de sus colaboradores, reducir tiempos de respuesta a sus clientes para mejorar su gestión comercial, elevar su calidad reduciendo servicios no conformes y disminuir los tiempos de sus ciclos de producción; de acuerdo con análisis realizados por Colombia Productiva.

«Los empresarios son nuestra prioridad. Por eso, desde el Ministerio TIC desarrollamos estrategias para contribuir con la transformación digital de las empresas, para que cuenten con las herramientas necesarias para afrontar con mayor éxito los retos que nos impone la pandemia. Así es como, a través de SofisTICa, logramos que con el uso estratégico de las tecnologías se haya podido optimizar procesos operativos en compañías de diferentes sectores, como las de software y TI», explicó la ministra TIC, Karen Abudinen.

De manera conjunta, el Ministerio TIC y Colombia Productiva crearon SofisTICa, un programa que permitió elevar la productividad y transformación digital de empresas de Software y TI, que fueron atendidas a través de Fábricas de Productividad, la iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, en alianza con cámaras de comercio y múltiples entidades nacionales, para ofrecer 80 horas de asistencia técnica especializada y mejorar los indicadores asociados a la productividad interna de estas compañías beneficiadas.

«Con Fábricas de Productividad, empresas de Software y TI han elevado sus indicadores de productividad en promedio un 34%, lo que les permite estar mejor preparadas para enfrentar los retos que trajo la pandemia y tener mayores capacidades para su reactivación económica. Temas como la productividad laboral, la implementación de estándares de calidad o la digitalización de sus operaciones son clave para superar este tipo de desafíos y ser más competitivas», indicó Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva.

Teniendo en cuenta esto, Colombia Productiva y el Ministerio TIC presentan cuatro claves para que las empresas de Software y TI mejoren su productividad, sean más rentables y se preparen mejor para la reactivación:

1. Estandarizar procesos para elevar la productividad laboral

Uno de los principales cuellos de botella que enfrentan las compañías de Software y TI es lograr establecer prácticas que permitan aumentar la productividad laboral de sus colaboradores. Con Fábricas de Productividad, las compañías de este sector ejecutaron acciones como estandarizar los procesos de cada cargo, hacer el levantamiento de cargas laborales, identificar el mapa de procesos organizacionales, lo que permitió incrementos promedio en productividad laboral de 22,3%.

2. Mejorar la estrategia comercial para aumentar clientes

Reducir los tiempos de respuesta a los clientes ayuda a generar más confianza entre ellos y aumentar el nivel de satisfacción de los compradores, lo que redunda en un aumento de ventas en un mercado de alto valor. Fábricas de Productividad logró que las empresas beneficiadas aumentaran sus clientes activos en promedio en 26,4%, además de reflejar incrementos promedio en sus ventas de 38,7%, gracias a un mapeo de sectores y clientes potenciales, la definición de canales de venta, creación de material informativo sobre la empresa y sus productos, entre otras acciones.

3. Optimizar la productividad operacional

Llevar una correcta medición de los tiempos de desarrollo y/o prestación del servicio, para avanzar en la disminución de costos y aumentar el valor agregado es uno de los retos para este sector. Atendiendo esas necesidades, Fábricas de Productividad ayudó a estas compañías a reducir hasta en 72,7% los tiempos de ciclo productivo y en 78,6% los tiempos de no generación de valor agregado, luego de acciones como definir indicadores de seguimiento e identificar las actividades que requiere cada proceso. Adicionalmente, se lograron reducir los desarrollos defectuosos o fallos de servicios, lo que permite optimizar recursos internos.

4. Elevar estándares de calidad para ganar competitividad

Elevar los estándares de calidad ayuda a las empresas de Software y TI a reducir los costos de incidentes y disminuir la devolución por productos no conformes, importantes en un sector de alta competitividad. Con Fábricas de Productividad, las empresas beneficiadas han reportado reducciones promedio de 37,5% en sus costos de no calidad, además de lograr una disminución de productos no conformes en promedio de 44%.