Oscar Tunjo corre las 3 Horas de Monza, fecha de apertura del GTW ChEu

El circuito italiano de 5,8 km ubicado a las afueras de Milán regresa al calendario de la categoría luego de una pausa de un año. Allí 44 autos de 9 marcas se enfrentarán en busca de sumar importantes puntos en esta apertura del calendario 2021.



La lucha entre pilotos y marcas está prevista para que sea total, pues Ferrari entrará con fuerza para tratar de defender el título de la Copa de resistencia que ganó el año pasado, al igual que darán la lucha los pilotos de las tripulaciones de Audi, BMW con su M6 GT3, Lamborghini, Porsche McLaren, Aston Martin, y los recién llegados a la serie, Iron Lynx.

La batalla por la victoria general no es de ninguna manera la única fuente de interés de la serie. La Copa de Plata contará con 13 coches, seis de los cuales representan a Mercedes-AMG, entre ellos el ganador de las 24 Horas de Spa del año pasado, HRT, al que se unen los otros equipos alemanes Toksport WRT y SPS Automotive Performance, en tanto que la clase Pro-Am también ha mantenido un nivel excelente, con 14 autos preparados para afrontar la apertura de la temporada.

Los equipos que participen en la Copa Sprint, categorías Pro-Am o Silver Cup, en la campaña de resistencia completa, como es el caso del TokSport con el auto del colombiano Tunjo y sus compañeros, deben seleccionar a uno de sus pilotos para competir por los puntos correspondientes.

La actividad en Monza comienza oficialmente este viernes 16 de abril a las 4:25 p.m.-Hora Local (9:00 a.m. Col) con una prueba de bronce de una hora. El sábado habrá entrenamientos libres a las 2:00 a.m. h/Col y la precalificación a las 7:05 a.m. h/Col

La acción principal tendrá lugar el domingo 18 de abril con la clasificación que comienza a las 2:00 a.m. – h/Col (9:00 a.m. h/local) y la carrera de apertura de temporada de tres horas de duración verá la bandera verde a las 3:00 p.m., hora local (8:00 a.m. H/Col).