Centrales obreras confirman paro y movilización nacional contra la reforma tributaria

–Las centrales sindicales CUT, CGT y CTC, las confederaciones de pensionados CPC, CDP y Fecode ratificaron su decisión de realizar un paro y una movilización el 28 de abril en contra de la reforma tributaria que radicó el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.

Bajo el lema «Por vida, paz, democracia contra el paquetazo de Duque, las organizaciones sindicales marcharán para pedir el hundimiento de la iniciativa gubernamental con la cual el ejecutivo nacional busca recaudar $30,3 billones, de los cuales, afirman $27,3 billones serán determinados entre el incremento del IVA y la ampliación de la base tributaria para 1,2 millones de personas naturales.

«Con esta reforma hecha así, se impulsará de un lado la carestía de la vida y de otro, los compradores de bienes y servicios se disminuirá, así cualquier esperanza de reactivación económica y de empleo se frustrará», precisan.

Advierten que 17 millones de colombianos y colombianas solo están comiendo 2 comidas al día, lo cual constituye una emergencia alimentaria no declarada. El alza de la canasta familiar, de la gasolina, de la tributación de las rentas de trabajo nos pone ante el gran raponazo para las clases medias, los vulnerables y pobres»

En un comunicado conjunto, las centrales obreras reseñan las razones del paro y la movilización nacional del 28 de abril:

El Comando Nacional Unitario rechaza de manera enfática esta nefasta propuesta que pretende aumentar el IVA al 19% a los productos de la canasta familiar, considerando que esto solo logrará aumentar la pobreza extrema de los colombianos generando más hambre en la clase menos favorecida; por otra parte, reducir la base para gravar el impuesto de renta al mes a $2.500.000 es un golpe nefasto para los trabajadores, si a eso se le suma, la disminución de los pocos beneficios de los empleados en las rentas exentas.

Colombia es el quinto país más desigual del mundo, por lo tanto, debe haber progresividad en los impuestos, es decir, que quienes más tienen o ganen, más tributen y no todo lo contrario. Las grandes empresas deben pagar la misma tarifa en el impuesto de renta, sin la cantidad de beneficios tributarios que tienen actualmente.

La mal llamada devolución del IVA es un monto insignificante que no alcanza ni para un pasaje en bus, ni media bolsa de leche, señalando, además, que millones de colombianos no tienen cómo recibirla al no contar con cuentas bancarias. El IVA pagado nunca es devuelto, son transferencias globales de montos irrisorios que solo llegan a una parte de la población de escasos recursos.

El Comando Nacional Unitario rechaza:

1. La reforma tributaria que atenta contra la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas de menores ingresos.

2. El IVA a los productos de la canasta familiar.

3. Las improvisadas políticas de gobierno que promueven continuas reformas tributarias y que terminan golpeando

a la sociedad más desamparada y favoreciendo a los más poderosos.

4. La disminución a la base gravable de los salarios.

5. Exagerados beneficios tributarios.

6. Giros a paraísos fiscales.

7. Que empresas de los grupos Sarmiento Ángulo, Ardila Lülle, Santodomingo y Gillinski reciban subsidios del

Gobierno en la pandemia.

8. La compra innecesaria de aviones de combate por $14 billones.

9. Que las Mipymes desaparezcan por falta apoyo estatal en el otorgamiento de créditos y excesivos altos

impuestos.

Exige:

1. Progresividad en los impuestos, es decir que quienes más tienen o ganen, más tributen.

2. Creación de una política real en la mal denominada devolución del IVA.

3. Que las Mipymes paguen una menor tarifa que los grandes monopolios nacional y extranjeros.

4. Castigos con todo el peso de la ley a evasores de impuestos.

5. Pago de los impuestos que les corresponden por parte de los grandes latifundios.

6. Creación de un sistema tributario eficaz, en donde se honre la justicia social, la equidad y la distribución equitativa de la riqueza.

De esta manera, el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro, convocan a este PARO NACIONAL por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque y la reforma tributaria.