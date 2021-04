Duque pide a los colombianos fortalecer autocuidado y evitar aglomeraciones ante presencia de variante británica del Covid-19

-La nueva cepa del Reino Unido No es mas letal, pero si mas contagiosa, advierte.-

–El presidente Iván Duque confirmó que este viernes se identificaron dos manifestaciones de la variante británica del Covid-19, enfermedad que representan el linaje o la cepa del Reino Unido y por ello declaró que se puso en alerta a las autoridades sanitarias de todo el país.

Igualmente, el jefe del Estado pidió a los colombianos fortalecer el autocuidado y evitar las aglomeraciones, porque este linaje del virus no es más letal, pero sí puede ser más contagioso.

“Con el equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) hemos estado haciendo seguimiento y análisis constantes sobre distintas presentaciones del virus del covid-19 en el país, para identificar si hay linajes, variantes y cepas, con el fin de tener todas las alertas y los controles epidemiológicos”, dijo el Jefe de Estado en el programa ‘Prevención y Acción’.

Agregó que “durante esos ejercicios de análisis hoy (viernes) se han identificado dos manifestaciones de la enfermedad que representan el linaje o la cepa del Reino Unido. Hemos encontrado esa presencia en dos casos en nuestro país, y es muy importante poner en alerta a las autoridades en ese sentido”.

En ese contexto, el Mandatario explicó que la variante británica no es más letal, pero sí puede ser más contagiosa.

“La manera de enfrentar la presencia de estas variantes es justamente con la autoprotección, con el uso del tapabocas, lavado constante de manos y algo que es supremamente importante: evitar las aglomeraciones”, subrayó.

El Presidente recalcó que “las aglomeraciones, como lo han dicho las organizaciones europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), son un detonante en el crecimiento de muchas de estas variantes, cepas o linajes del virus”.

Sobre el particular, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó que las dos muestras electrónicas que dieron positivo para la variante británica del covid-19 fueron identificadas en el departamento de Caldas, lo cual “nos indica que en el departamento y, muy probablemente, en el país ya tenemos una circulación importante de la cepa británica”.

Al explicar por qué esta variante es más transmisible o contagiosa, el MinSalud aseveró que “necesita menor cantidad de inóculos, menor cantidad de saliva o de elemento contagioso para que se transmita a la otra persona, y se puede transmitir a menor distancia física de los dos metros que hemos venido utilizando con las otras cepas”.

Además, Ruiz Gómez recalcó que esta variante ya se encontraba circulando en 60 países del mundo, 12 de ellos en el continente americano, entre los cuales están Chile, Brasil, México, Aruba, Puerto Rico, Perú, Argentina, Bahamas, Estados Unidos, Canadá y Curacao.

En ese sentido, aseguró que Colombia es el país número 13 del continente al que llega esa variante.

Tal y como lo dijo el Presidente Duque, el Jefe de la cartera de Salud reiteró que “el no uso del tapabocas no es una opción. Voy a repetirlo nuevamente: el no uso del tapabocas en Colombia no es una opción”.

Entre tanto, el Ministro puso de relieve que las diferentes vacunas utilizadas en Colombia son eficaces contra la variante británica del covid-19.

“Se han hecho pruebas con diferentes vacunas: la vacuna de Pfizer, la vacuna Moderna, la vacuna de Sinovac, la de AstraZeneca, y todas esas vacunas han mostrado eficacia contra la cepa británica”, puntualizó.

Finalmente, el MinSalud hizo énfasis en que la vacuna de AstraZeneca, que es la más utilizada en el Reino Unido, y con la cual se han vacunado más de 20 millones de personas, “ha mostrado ser efectiva contra la cepa británica y otras cepas”.