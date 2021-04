Falleció Helen McCrory, actriz de ‘Harry Potter’ y ‘Peaky Blinders’?

–La actriz británica, Helen McCrory, reconocida por sus papeles en las películas de ‘Harry Potter’ y la serie de televisión ‘Peaky Blinders’, ha fallecido de cáncer a los 52 años, según confirmaron este viernes sus familiares.

«Tengo el corazón roto al anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada por una ola de amor de amigos y familiares», lamentó su esposo, el actor Damian Lewis.

Lewis expresó en un comunicado que su esposa «murió como vivió: sin miedo». «Dios la amaba y sabe lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas», agregó.

Nacida en Londres, de madre galesa y padre escocés, McCrory se destacó por una exitosa carrera teatral y en la pantalla grande. A lo largo de su carrera fue nominada a varios premios como el Laurence Olivier en 2006, considerado como el reconocimiento más prestigioso en el teatro británico.

La actriz fue conocida por interpretar el papel de Narcissa Malfoy en las producciones de la saga de ‘Harry Potter’ y a Polly Gray en la serie de drama criminal ‘Peaky Blinders’.

Entre las decenas de producciones cinematográficas en las que participó McCrory se destacan ‘Entrevista con el vampiro’ (1994), ‘El conde de Montecristo (2002), ‘The Queen’ (2006) y ‘En los jardines del rey’ (2014).

Tras conocerse su fallecimiento, sus fanáticos y colegas del cine le rindieron homenaje con múltiples mensajes recordando su talento y llamándola «una verdadera leyenda». «Una de las grandes que ha bendecido nuestros escenarios y nuestras pantallas», escribió el actor Callum Scott Howells. (Información RT).

An absolute boss. No one else could have played Aunt Polly as good as you, rip Helen McCrory?

pic.twitter.com/F3Qxak12oU

— Leah (@lcfcleah) April 16, 2021