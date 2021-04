Duque advierte que reforma tributaria entrará en vigor en el 2022; «quiero dejarle a mi sucesor unas finanzas estables»

–El presidente Iván Duque reiteró que en medio de la pandemia del Covid-19, es necesario enfrentar un desafío como país, con dos elementos fundamentales: La protección de los más pobres y de los más vulnerables, y la estabilización de las finanzas públicas.

En una intervención desde el municipio de Otanche, Boyacá, luego de inspeccionar las obras de pavimentación de 24 kilómetros de la Transversal de Boyacá, el presidente hizo una nueva defensa de la reforma tributaria tramitada al Congreso de la República.

“Las medidas fiscales entrarán en vigencia en los años 22, 23 y 24. Yo ya no seré el Presidente de los colombianos en ese entonces, pero quiero dejarle a mi sucesor o sucesora un país con unas finanzas públicas estables, porque eso es lo responsable con Colombia. Hacer lo contrario sería caer en el manejo coyuntural y casi mezquino del poder del Estado”, puntualizó el presidente Duque.

La protección de los más pobres y de los más vulnerables, y la estabilización de las finanzas públicas.

“Sin unas finanzas públicas estables, ninguna de estas carreteras terminará. Sin la estabilidad de las finanzas ninguno de los programas y proyectos podrá tener un tránsito tranquilo. Sin la estabilidad de las finanzas públicas los países no crean confianza, y sin confianza no levantan recursos, y sin recursos no hacen inversiones, y sin inversiones no hay desarrollo”, resaltó el Mandatario.

Poco antes, desde el municipio de Samacá, en el mismo departamento de Boyacá, el presidente Iván Duque Márquez hizo un llamado al país a apoyar la Transformación Social Sostenible, con el fin de impulsar la educación superior gratuita con equidad, y de esa manera construir un mejor país en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Hoy quiero hacer este llamado, un llamado por la equidad, un llamado a que tengamos una sociedad más igualitaria, que reivindique a los más vulnerables y a la clase media: que con la Transformación Social Sostenible podamos construir el sueño inmediato de darles gratuidad en la universidad pública de Colombia a los estratos 1,2 y 3”, expresó el Jefe de Estado.

El llamado lo hizo el Mandatario durante el acto de entrega de las nuevas instalaciones de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, Boyacá, que contaron con una inversión total de 6.607 millones de pesos.

De otra parte, en Otanche, respecto a las obras de pavimentación de 24 kilómetros de la Transversal de Boyacá, el Presidente Duque resaltó los beneficios que traerá esta vía a Boyacá, porque en el futuro se conectará con la navegabilidad del río Magdalena y con la red férrea, lo que va a potenciar la multimodalidad del transporte.

“Esta es la demostración de que este es el Gobierno que más ha invertido en el departamento de Boyacá”, expresó.

Durante la visita del Gobierno Nacional a Boyacá, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, firmó actas de compromiso con los alcaldes de Otanche, Campohermoso, Buenavista y Páez, para establecer en la región un Centro Sacúdete; y con la Alcaldesa de Maripí, Imer Murcia, para la construcción del Fuerte de Carabineros de Occidente.

“Esta era una especie de jornada anhelada hace mucho tiempo”, manifestó el Presidente Duque sobre la jornada.

Al Mandatario también lo acompañaron la Ministra de Educación, María Victoria Angulo; el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea; la Viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez; la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau, y el Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán.